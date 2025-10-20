سرهنگ احدی: ۶۳۴۸ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین در آستارا کشف شد

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای شبانه روزی عوامل پلیس آگاهی شهرستان آستارا، با تمرکز بر پایش سهمیه بگیران عمده سوخت در حوزههای مختلف موفق به کشف ۶۳۴۸ لیتر بنزین قاچاق شدند.
وی با اعلام اینکه برابر اعلام نظریه کارشناسان مربوطه ارزش سوختهای کشف شده، بالغ بر دو میلیارد ریال برآورد شده است افزود: با هماهنگی صورت گرفته با مقام قضائی متهم ۴۴ ساله با هویت معلوم احضار و پس از تشکیل پرونده تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در پایان با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اقدامات برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی است از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما