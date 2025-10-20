  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

سرهنگ احدی: ۶۳۴۸ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین در آستارا کشف شد

سرهنگ احدی: ۶۳۴۸ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین در آستارا کشف شد

آستارا- فرمانده انتظامی آستارا از اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، طی روزهای گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۶۳۴۸ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین کشف شد.

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی عوامل پلیس آگاهی شهرستان آستارا، با تمرکز بر پایش سهمیه بگیران عمده سوخت در حوزه‌های مختلف موفق به کشف ۶۳۴۸ لیتر بنزین قاچاق شدند.

وی با اعلام اینکه برابر اعلام نظریه کارشناسان مربوطه ارزش سوخت‌های کشف شده، بالغ بر دو میلیارد ریال برآورد شده است افزود: با هماهنگی صورت گرفته با مقام قضائی متهم ۴۴ ساله با هویت معلوم احضار و پس از تشکیل پرونده تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در پایان با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اقدامات برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی است از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6628419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها