تشکیلات خودگردان آزاده فلسطینی را بعد از یک هفته بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، منابع فلسطینی تأیید کردند که نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین، «مصعب قوزح» اسیر آزاد شده فلسطینی را پس از یورش به خانه‌اش در شهر اشغالی طولکرم بازداشت کردند.

قوزح تنها یک هفته پیش توسط مقاومت در چارچوب معامله طوفان الاقصی و پس از امضای توافق آتش‌بس آزاد شده بود. این موضوع نشان دهنده هماهنگی‌های امنیت گسترده میان نیروهای تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی است.

خانواده قوزح تأیید کردند که نیروهای امنیتی ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان به منزل این اسیر آزاد شده حمله و وی را بازداشت کردند.

منابع خانوادگی این آزاده فلسطینی اظهار داشتند که نیروهای امنیتی گفته بودند که وی تنها دو ساعت در بازداشت خواهد ماند، اما بعداً مشخص شد که او بازداشت شده است. این در حالی است که قوزح هنوز از آثار شکنجه و گرسنگی در زندان اشغالگران اسرائیلی رنج می‌برد.

نیروهای تشکیلات خودگردان همچنین امروز با خودروهای غیرنظامی گروهی از جوانان را از مرکز شهر طمون بازداشت کردند.