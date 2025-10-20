به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مجلس نمایندگان مکزیک طی روزهای گذشته بسته مالی وسیعی را تایید کرده که شامل هشت درصد مالیات بر بازی‌های رایانشی با محتوای بزرگسالان است. مالیات پیشنهادی شامل بازی‌های رایانشی می‌شود که براساس سیستم طبقه بندی سن بازی‌های رایانشی مکزیک در رده سی یا دی قرار دارند. رده سی شامل بازیکنانی است که حداقل ۱۸ سال دارند و می‌توانند خشونت و خونریزی را تماشا کنند. از سوی دیگر رده دی برای بزرگسالان دسته بندی شد و به آنها اجازه می‌دهد صحنه‌های طولانی که محتوای خشن و خونریزی دارند را تماشا کنند.

قانون مذکور نخست در ماه سپتامبر ارائه شد. در آن زمان وزارت خزانه داری مکزیک مدعی شد تحقیقات جدید رابطه‌ای بین استفاده از بازی‌های رایانشی خشن و سطح بالاتر خشونت میان نوجوانان و همچنین تأثیرات منفی اجتماعی و روانشناختی بر آنها مانند ایزوله سازی و اضطراب دارد. این گزارش در پانویس خود به تحقیقی از سال ۲۰۱۲ اشاره کرده بود که در آن برخی ارتباطات مثبت با بازی‌های ویدئویی از جمله یادگیری مهارت‌های حرکتی و تقویت مقاومت روانی نیز مشاهده شده بود.

تفسیر فعلی از این قانون پیشنهادی که توسط مجلس نمایندگان مجلس مکزیک نیز تصویب شده، شامل نسخه‌های دیجیتال و فیزیکی بازی‌های مذکور نیز می‌شود.این قانون هنوز در کنگره دیگر مکزیک یا همان سنا تصویب نشده است.