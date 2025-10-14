یک پلتفرم گفتگو نخستین قربانی قانون ایمنی آنلاین انگلیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نخستین جریمه ای است که تحت قانون ایمنی آنلاین جدید انگلیس وضع میشود.
آفکام، رگولاتور رسانه انگلیس اعلام کرد این وب سایت به درخواستش برای ارسال یک نسخه از ارزیابی ریسک آسیبهای آنلاین آن و همچنین درخواست دوم مربوط به شرایط جهانی واجد شرایط خود نیز پاسخی ارائه نکرده است.
رگولاتور رسانه انگلیس اعلام کرد علیه هر سرویسی که با آفکام تعامل نکند و وظایفش را تحت قانون ایمنی آنلاین انجام ندهد، اقداماتی اتخاذ میکند و چنین سرویش هایی باید منتظر جریمه باشند. قانون ایمنی آنلاین که برای حفاظت از کودکان و کاربران حساس در مقابل محتوای مخرب آنلاین طراحی شده، عامل تنش بین دولت انگلیس و شرکتهای آمریکایی بوده است.
نظر شما