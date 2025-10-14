  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

حاکمیت سایبری در خارج از کشور-۵۳۴

یک پلتفرم گفتگو نخستین قربانی قانون ایمنی آنلاین انگلیس شد

یک پلتفرم گفتگو نخستین قربانی قانون ایمنی آنلاین انگلیس شد

انگلیس دیروز اعلام کرد فروم اینترنتی ۴chan را ۲۰ هزار پوند جریمه کرده زیرا نتوانسته اطلاعات دقیق درباره ریسک محتوای غیرقانونی در سرویس هایش فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نخستین جریمه ای است که تحت قانون ایمنی آنلاین جدید انگلیس وضع می‌شود.

آفکام، رگولاتور رسانه انگلیس اعلام کرد این وب سایت به درخواستش برای ارسال یک نسخه از ارزیابی ریسک آسیب‌های آنلاین آن و همچنین درخواست دوم مربوط به شرایط جهانی واجد شرایط خود نیز پاسخی ارائه نکرده است.

رگولاتور رسانه انگلیس اعلام کرد علیه هر سرویسی که با آفکام تعامل نکند و وظایفش را تحت قانون ایمنی آنلاین انجام ندهد، اقداماتی اتخاذ می‌کند و چنین سرویش هایی باید منتظر جریمه باشند. قانون ایمنی آنلاین که برای حفاظت از کودکان و کاربران حساس در مقابل محتوای مخرب آنلاین طراحی شده، عامل تنش بین دولت انگلیس و شرکت‌های آمریکایی بوده است.

کد خبر 6621665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها