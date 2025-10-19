قانون احراز سن اپ استورها پای ایالت تگزاس را به دادگاه می کشاند

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از انگجت، اتحادیه صنعت رایانه و ارتباطات(CCIA) شکایتی را ثبت کرده که براساس آن قانون جدید برخلاف متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) است. شرکت‌هایی مانند آمازون، اپل و گوگل از جمله اعضای این انجمن تجاری غیرانتفاعی هستند.

قانون مذکور روز سال نو مسیحی اجرا می‌شود و کاربران اپ استورها را موظف به احراز سن قبل از دانلود اپ یا خرید در اپ می‌کند. اگر کاربری زیر سن قانونی باشد، برای دانلود هر اپ یا خرید داخل اپ باید رضایت والدین را ارائه دهد. در شکایت مذکور ادعا شده این باری اضافه برای توسعه دهندگان نرم افزار است زیرا باید اپ هایشان را برای گروه‌های سنی مختلف رده بندی کنند.

استفانی جویس نائب رئیس CCIA در بیانیه رسمی در این باره نوشته است: این قانون ایالت تگزاس با محدودسازی اپ استورها از ارائه محتوای قانونی، جلوگیری از مشاهده این محتوا توسط کاربران و موظف کردن توسعه دهندگان اپ به توضیح درباره محصولاتشان که خوشایند دولت باشد، متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند.

علاوه بر CCIA یک گروه دانشجویی به نام SEAT شکایت مشابهی را ثبت و نسبت به الزامات آتی اپ استور اعتراض کرده است.