ماموگرافی رایگان ویژه بانوان در بیمارستان رازی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقیقی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای وزارت بهداشت در حوزه ارتقای سلامت بانوان و همزمان با سراسر کشور، طرح غربالگری رایگان ماموگرافی از ۲۸ مهر ماه به مدت یک ماه در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت آغاز شد.
وی با بیان اینکه این خدمات به مناسبت پویش ملی پیشگیری از سرطان سینه ارائه میشود، افزود: بانوان واجد شرایط میتوانند در تمامی روزهای کاری، بهجز تعطیلات رسمی، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ با مراجعه به واحد ماموگرافی بیمارستان رازی از خدمات تصویربرداری و مشاوره تخصصی بهصورت رایگان بهرهمند شوند.
رئیس بیمارستان رازی رشت با اشاره به اینکه تشخیص زودهنگام از عوامل مؤثر در کاهش مرگومیر ناشی از سرطان پستان است، تصریح کرد: ماموگرافی یکی از کارآمدترین روشها برای شناسایی تودههای پستانی در مراحل ابتدایی به شمار میرود.
حقیقی در ادامه هدف از اجرای این طرح را افزایش آگاهی عمومی، تشخیص زودهنگام ضایعات پستانی و تسهیل دسترسی بانوان به خدمات تخصصی تصویربرداری عنوان کرد و گفت: این طرح با مشارکت بخش تصویربرداری تخصصی بیمارستان رازی در حال اجرا است.
وی در پایان با دعوت از بانوان برای مشارکت فعال در این طرح، خاطرنشان کرد: استقبال از این پویش میتواند گامی مؤثر در مسیر پیشگیری، کنترل و درمان بهموقع سرطان سینه و ارتقای سلامت جامعه بانوان استان گیلان باشد.
نظر شما