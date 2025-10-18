پیشگیری از سرطان پستان در سمنان؛ طرح ماموگرافی رایگان کلید خورد

احسان حسینزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، اظهار داشت: سرطان پستان همچنان یکی از مهمترین اولویتهای نظام سلامت کشور محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارهای ملی، بروز خام سرطان پستان در ایران ۴۷.۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن است و سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید از این بیماری در کشور ثبت میشود؛ به عبارتی، روزانه بیش از ۵۰ زن و بهطور میانگین حدود دو نفر در هر ساعت با تشخیص سرطان پستان مواجه میشوند.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزود: این ارقام نشان میدهد که سرطان پستان حدود ۲۶ درصد از کل سرطانهای زنان ایرانی را تشکیل میدهد و همچنان از اصلیترین علل مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار میآید.
حسینزاده همچنین با بیان اینکه با این حال، اگر این بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، شانس درمان کامل آن بیش از ۹۰ درصد خواهد بود، افزود: تشخیص زودهنگام، درمان را سادهتر، کمهزینهتر و مؤثرتر میکند و میتواند از بروز عوارض جسمی و روحی شدید جلوگیری کند.
وی با اشاره به سه روش اصلی تشخیص زودهنگام سرطان پستان تصریح کرد: خودآزمایی پستان بهصورت ماهیانه توسط خود فرد، معاینه بالینی پستان توسط پزشک یا ماما در فواصل منظم، و انجام ماموگرافی دورهای از سن ۴۰ سالگی هر یک تا دو سال تا حدود ۷۴ سالگی، از روشهای مؤثر در شناسایی زودهنگام این بیماری هستند.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان خاطرنشان کرد: ماموگرافی دقیقترین روش برای کشف تودههای کوچک پستان است، لذا تودههایی که هنوز در معاینه دستی قابل لمس نیستند و شناسایی آنها در این مرحله، درمان را سریعتر و آسانتر میسازد.
حسینزاده با اشاره به برنامه وزارت بهداشت در راستای همسویی با ماه جهانی آگاهیبخشی سرطان پستان گفت: به همین مناسبت، معاونت درمان وزارت بهداشت از تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبانماه ۱۴۰۴، طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان را در مراکز منتخب سراسر کشور برگزار خواهد کرد.
وی ادامه داد: در استان سمنان، این خدمت در بیمارستان کوثر سمنان، بخش تصویربرداری، ارائه میشود، لذا بانوانی که نسخه معتبر داشته باشند، میتوانند بدون پرداخت فرانشیز از خدمات ماموگرافی رایگان بهرهمند شوند.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان خاطرنشان کرد: ساعت ارائه خدمات در بیمارستان کوثر سمنان، واقع در ساختمان شهید رئیسی، از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ خواهد بود.
حسینزاده هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ توجه بانوان به سلامت خود، افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان، و در نهایت کاهش بروز و مرگومیر ناشی از این بیماری در کشور دانست.
نظر شما