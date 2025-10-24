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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

پنجه شاهی: ۱۵ مورد قطعی ابتلا به سرطان پستان در کاشان شناسایی شدند

پنجه شاهی: ۱۵ مورد قطعی ابتلا به سرطان پستان در کاشان شناسایی شدند

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری و با غربالگری های انجام شده، ۱۵ مورد قطعی ابتلا به سرطان پستان در کاشان شناسایی شدند.

مرتضی پنجه شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۳۷ هزار و ۲۶۰ مورد معاینه غربالگری پستان و سرویکس توسط تیم‌های بهداشتی شهرستان انجام شده است که نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر در ارتقای شاخص‌های سلامت بانوان است.

وی ابراز کرد: در این مدت ۱۸ هزار و ۷۶۳ مورد معاینه پستان انجام شد که از این میان سه هزار و ۲۳۰ مورد مشکوک شناسایی و برای بررسی‌های تخصصی ارجاع شدند.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان تصریح کرد: بر اساس نتایج نهایی، ۱۵ مورد ابتلاء به سرطان پستان به‌صورت قطعی تشخیص داده و برای ادامه درمان به مراکز تخصصی ارجاع شدند.

وی گفت: در حوزه غربالگری دهانه رحم (سرویکس) نیز ۱۸ هزار و ۴۹۸ مورد معاینه اولیه و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تست پاپ‌اسمیر انجام شده که در پی آن ۲۰ مورد نیازمند ارجاع به سطوح درمانی بالاتر شناسایی شده است.

پنجه شاهی با اشاره به مقایسه آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد معاینات پستان و سرویکس به ترتیب ۱۳ هزار و ۹۲۵ و ۱۲ هزار و ۵۹۰ مورد بود که در سال جاری به ترتیب با رشد ۳۴٫۶ درصدی و ۴۶٫۹ درصدی همراه شده است. این افزایش بیانگر رشد قابل توجه برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای خدمات سلامت بانوان در شهرستان است.

وی ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه کادر بهداشت خاطرنشان کرد: این دستاورد نتیجه تعهد، پیگیری و جهادگری نیروهای خط مقدم بهداشت در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های تابعه است که با انجام آموزش‌های مداوم، معاینات روتین و ارجاع به موقع، نقش مهمی در ارتقای سلامت زنان ایفا کرده‌اند.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم آموزش، تجهیز و حمایت از نیروهای بهداشتی، روند صعودی معاینات و برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه سلامت بانوان در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

کد مطلب 6632613

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