۲۶۰ زائر از استان بوشهر عازم حج عمره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسماعیلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین پرواز حج عمره استان بوشهر با حضور ۲۶۰ زائر در قالب ۲ کاروان انجام شد و زائران به سرزمین وحی عزیمت کردند.

وی مدت زمان سفر حج عمره برای این ۲ کاروان را ۱۰ روز عنوان کرد و ادامه داد: رفت و برگشت این کاروان‌ها از طریق فرودگاه شهدای بوشهر انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر با بیان اینکه این کاروان‌ها دارای ۱۲۵ و ۱۳۵ نفر بوده‌اند افزود: هر ۲۰ روز یک بار پروازهای حج عمره در فرودگاه بوشهر برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه در صورت استقبال زائران، امکان افزایش تعداد پروازها نیز وجود دارد اضافه کرد: با استفاده از همه ظرفیت‌ها در پی ارائه خدمات در شأن زائران خانه خدا و فراهم کردن سفری ایمن، آرام و همراه با آسایش برای حجاج هستیم.