به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی مدیر حج و زیارت استان قم بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز روند پیشثبتنام متقاضیان تشرف به حج تمتع در قم به صورت همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: دارندگان فیشهای حج تمتع میتوانند با مراجعه به دفاتر مجاز زیارتی در سطح استان یا از طریق سامانه اینترنتی my.haj.ir نسبت به بروزرسانی اطلاعات شخصی و تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تکمیل زودهنگام ثبتنام نقش تعیینکنندهای در انتخاب کاروان خواهد داشت، از متقاضیان خواست در اسرع وقت برای نهاییکردن ثبتنام خود اقدام کنند تا از اولویت کاروانهای مناسب بهرهمند شوند.
نوفرستی با اشاره به پیشبینی اعزام بیش از ۲ هزار نفر از استان قم به سرزمین وحی در حج تمتع سال آینده، افزود: ظرفیتگذاری کاروانها متناسب با میزان تقاضا و زمان نهاییسازی ثبتنامها صورت خواهد گرفت.
مدیر حج و زیارت استان قم همچنین از آغاز ثبتنام متقاضیان حج عمره از ۲ ماه گذشته خبر داد و تصریح کرد: صاحبان فیش عمره نیز میتوانند مانند متقاضیان حج تمتع، از طریق مراجعه حضوری به دفاتر زیارتی یا استفاده از سامانههای مرتبط نسبت به تکمیل فرآیند نامنویسی اقدام کنند.
به گفته وی، در ماه آینده پنج کاروان از استان قم برای تشرف به عمره مفرده عازم سرزمین وحی خواهند شد و هماهنگیهای لازم در این زمینه توسط دستگاههای متولی در حال انجام است.
