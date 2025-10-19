۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نوبت عمره قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت امروز در مراسم قرعه کشی عمره دانشگاهیان گفت: در رابطه با عمره و حج بسیاری افراد می‌پرسند چکار کنیم این سفر را درک‌کنیم. آخرین روز که کاروان‌های دانشجویی باز می‌گردند زمان‌محاسبه است که چه کسی از سفر سود برده و چه کسی زیان‌کرده است. آنچه که در سرزمین وحی است در هیچ جا نیست.

وی ادامه داد: برای درک این سفر باید ۴ کار انجام دهید، اول باید انگیزه را اصلاح کرد باید انگیزه الهی باشد. دومین کار مطالعه است، باید در مورد مکه و مدینه مطالعه کنید بعثه رهبری بیش از هزاران کتاب برای دانش پژوهان تدوین کرده است تاریخ اسلام را خوب مطالعه کنید. سومین نکته که خیلی مهم است تفکر است تفکر باعث حرکت انسان می‌شود و چهارمین مورد درس گرفتن است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت افزود: همه اولیائ الهی دور قبر حضرت هاجر طواف می‌کنند. به احترام اطلاعت پذیری این‌بانو خداوند طواف را طوری قرار داد که دور قبر این بانو انجام‌گیرد.

وی با اشاره به درخواست دانشجویان برای اختصاص سهمیه عمره گفت: ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نوبت عمره مفرده هستند. چهار کاری که عنوان کردم را هر دانشجویی انجام دهد یک سفر مقبول و ارزشمندی را خواهد داشت.