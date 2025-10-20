  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

خودرو راننده ۱۷ ساله در محور یزد_میبد توقیف شد

یزد- رئیس پلیس‌راه استان یزد گفت: خودروی ماکسیما با راننده ۱۷ساله فاقد گواهینامه و سرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت در محور یزد_میبد متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم حاجی ده آبادی گفت: مأموران گشت نامحسوس پلیس‌راه استان در محور یزد_میبد یک دستگاه سواری ماکسیما را با سرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت متوقف و به پارکینگ منتقل کردند.

وی افزود: راننده ۱۷ ساله و فاقد گواهینامه خودرو که با حرکات مارپیچ و لایی کشی در جاده امنیت خودروها را به خطر انداخته بود به مراجع قضائی معرفی شد. در یک سال گذشته جاده‌های یزد شاهد افزایش تعداد رانندگانی با سن پایین و بدون گواهینامه است که به‌عنوان یک آسیب اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی و اقدام مناسب از سوی خانواده‌ها و مسئولان مرتبط بوده چراکه می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

