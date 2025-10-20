خودرو راننده ۱۷ ساله در محور یزد_میبد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم حاجی ده آبادی گفت: مأموران گشت نامحسوس پلیس‌راه استان در محور یزد_میبد یک دستگاه سواری ماکسیما را با سرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت متوقف و به پارکینگ منتقل کردند.

وی افزود: راننده ۱۷ ساله و فاقد گواهینامه خودرو که با حرکات مارپیچ و لایی کشی در جاده امنیت خودروها را به خطر انداخته بود به مراجع قضائی معرفی شد. در یک سال گذشته جاده‌های یزد شاهد افزایش تعداد رانندگانی با سن پایین و بدون گواهینامه است که به‌عنوان یک آسیب اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی و اقدام مناسب از سوی خانواده‌ها و مسئولان مرتبط بوده چراکه می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.