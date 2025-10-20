محدودیت ترافیکی در محور قدیم رودبار - منجیل به علت تعمیرات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانهها در در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به اعلام سازمان راهداری و حمل نقل جادهای به جهت اجرای عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنای تونلهای محدوده شهر منجیل از تاریخ ۵ مهر لغایت ۳۰ آبان در محور مذکور محدودیت ترافیکی اجرا خواهد شد
وی افزود: تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روزهای شنبه و ساعت ۹ الی ۱۷ روزهای یکشنبه – دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۹ الی ۱۴ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه از تونلهای شهر منجیل ممنوع میباشد
این مقام انتظامی تصریح کرد: در روزهای اعلامی تردد همزمان با اجرای عملیات و اعمال محدودیت و رعایت جوانب ایمنی از مسیر جایگزین امکان پذیر میباشد.
رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان بیان داشت: در صورت هرگونه تغییر در محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخهای در نظر گرفته اقدام خواهد شد.
