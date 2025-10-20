به گزارش خبرنگار مهر، لئونید لوژنکو، رئیس شورای تجاری روسیه–ایران، امروز در نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد گفت: شورای تجاری روسیه–ایران با رویکردی راهبردی، همکاریهای دوجانبه را دنبال میکند و در این مسیر، توسعه تعاملات در حوزه فناوریهای نو، مخابرات، پزشکی و بهویژه امنیت سایبری را از اولویتهای اصلی خود میداند.
وی با اشاره به اهمیت گسترش مبادلات میان دو کشور افزود: افزایش حجم تجارت بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای ما اهمیت ویژهای دارد. در حال حاضر، بخش عمده صادرات روسیه به ایران شامل غلات، چوب، دانههای روغنی، مواد شیمیایی، آلومینیوم، زغالسنگ و آهنآلات است، در حالی که ایران قطعات یدکی، محصولات انرژی، سرامیک، سیمان و کالاهای کشاورزی را به روسیه صادر میکند.
به گفته او، حدود ۶۰ درصد از حجم کل تجارت میان دو کشور مربوط به محصولات کشاورزی است.
لوژنکو در ادامه با تأکید بر ضرورت رفع موانع تجاری اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، تسهیل مقررات در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. در تلاشیم تا با اصلاح قوانین دستوپاگیر، زمینه تحقق ظرفیت واقعی تجارت میان ایران و روسیه را فراهم کنیم.
رئیس شورای تجاری روسیه–ایران همچنین از حضور نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن، اقتصاد و کشاورزی روسیه در این نشست خبر داد و از فعالان اقتصادی ایرانی دعوت کرد تا دیدارهایی با این نمایندگان و نیز مسئولان گمرک روسیه داشته باشند و با اشاره به پیشرفتهای اخیر افزود: خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از مبادلات تجاری دو کشور با استفاده از ریال و روبل انجام میشود. همچنین حضور نمایندگان بانکهای روسی و ایرانی در این نشست میتواند مسیر همکاریهای بانکی و مالی را تسهیل کند.
لوژنکو تصریح کرد: ما با جدیت در مسیر حذف موانع قانونی حرکت میکنیم تا تجارت میان ایران و روسیه در مسیر رشد واقعی خود قرار گیرد. اطمینان دارم نتایج این نشست، دستاوردهای مثبت و سازندهای برای هر دو کشور به همراه خواهد داشت.
