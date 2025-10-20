به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی فرد صبح دوشنبه در آئین معارفه مسئول دفتر نماینده دشتستان در بخش آبپخش اظهار کرد: یکی از ویژگیهای رضایی نماینده دشتستان تلاش شبانهروزی برای رفع مشکلات مردم است که شاهد توفیقات بزرگی هم در این زمینه هستیم.
وی نماینده دشتستان را فردی توانمند و قوت قلب و آرامش خاطری برای این شهرستان دانست و اضافه کرد: دفتر وی نیز متشکل از مجموعه سالم، صالح و نفوذ ناپذیر است که این وضعیت خیلی مهم و اثرگذار است
بخشدار آبپخش با بیان اینکه همه مردم شهرستان به این توان و ظرفیت اذعان دارند افزود: نماینده دشتستان در هر بخش و منطقهای دفتر راهاندازی کرده که راهی بسیار خوب برای ارتباط بیشتر و بهتر با مردم و مسئولان و پیگیری مسائل و مشکلات مردم است.
وی طوسی مسئول دفتر نماینده دشتستان در بخش آبپخش را جوانی سالم و صالح دانست و تصریح کرد: همه دستگاهها در بخش نهایت تعامل را با ایشان خواهند داشت.
اعضای شورای شهر آبپخش نیز در این نشست ضمن تقدیر از نماینده دشتستان در نگاه ویژه به مسائل و مشکلات مردم، از آمادگی برای همراهی و همکاری با دفتر نماینده دشتستان در بخش آبپخش خبر دادند.
در این مراسم احسان طوسی به عنوان مسئول دفتر ارتباطات مردمی نماینده دشتستان در بخش آبپخش معارفه و تلاشهای مهدی بحرانی تجلیل شد.
