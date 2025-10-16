به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا بنافی پنجشنبه شب در نشست با مسئول پایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه بخش آب پخش اظهار کرد: این نشست به منظور برنامه‌ریزی و خدمت رسانی به جامعه معلولین بخش آب پخش برگزار شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان بخش آب پخش با تاکید بر اینکه ورزش معلولان در آبپخش تقویت می‌شود، افزود: معلولیت محدودیت نیست اقدامات و عملکرد این عزیزان قابل توجه بوده و ما در اداره ورزش و جوانان جهت رفاه معلولین آماده تعامل و همکاری با پایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه بخش آب پخش هستیم‌.

عباس حسینی مسئول پایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه هدف بخش آب پخش گزارشی از عملکرد و درخواست این نهاد جهت خدمت رسانی به جامعه هدف ارائه داد.

در پایان این نشست تصمیماتی جهت رفاه حال معلولین بخش آب پخش گرفته شد که شامل مناسب سازی امکان ورزشی جهت رفاه حال ورزشکارلن معلول، برگزاری مسابقات معلولین ورزشی بخش آب پخش، برگزاری بازی‌های بومی محلی معلولین بخش آب پخش بود.