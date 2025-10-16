  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

رئیس‌کل دادگستری بوشهر: حبس‌زدایی در دستور کار است

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حبس‌زدایی گفت: احکام جایگزین حبس، استفاده از پابند الکترونیکی و احکام رای‌باز در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح پنجشنبه در نشست مسئولان استان بوشهر با آیت‌الله حسینی بوشهری اظهار کرد: حمایت از خانواده‌های زندانیان را به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم و طی سه سال حضور در استان بیش از هزار دیدار و بازدید از این خانواده‌ها داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه اغلب این دیدارها در روزهای تعطیل و یا ساعات بعد از غروب انجام می‌شود افزود: بسیاری از این خانواده‌ها با مشکلاتی روبور هستند که پیگیری‌های لازم بری رفع این نیازها و کمک به این خانواده‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته طی هفته گذشته زمینه آزادی ۴۰ زندانی جرایم غیر عمد با همراهی و کمک شورای راهبردی پتروشیمی فراهم شد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای صدور اسناد مالکیت مردم در نقاط مختلف استان از جمله آب‌پخش و عسلویه و خارگ بیان کرد: صیانت از حقوق عامه را به صورت جدی در دستور کار داریم.

مهرانگیز با اشاره به اینکه حبس‌زدایی از برنامه‌های اولویت‌دار است، بیان کرد: در این راستا از صدور احکام جایگزین حبس، پابند الکترونیکی و احکام رای‌باز استفاده می‌شود.

