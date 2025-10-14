  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

بخشدار آب‌پخش: آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث و مخاطرات ضروری است

بخشدار آب‌پخش: آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث و مخاطرات ضروری است

بوشهر - بخشدار آب‌پخش از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان این بخش برای مواجهه با حوادث و تهدیدات احتمالی پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد عصر سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران بخش آب‌پخش با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی بخش آب‌پخش از آمادگی کامل برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه برخوردار هستند.

بخشدار آب‌پخش افزود: اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل، مدیریت اصولی پسماند و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد مدیریت بحران بخش آب‌پخش است.

این نشست با هدف بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان سطح بخش برای افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث و تهدیدات احتمالی در حوزه‌های پدافند غیرعامل، مدیریت پسماند شهری و روستایی و کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی برگزار شد.

کد خبر 6622450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها