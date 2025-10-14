به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد عصر سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران بخش آب‌پخش با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی بخش آب‌پخش از آمادگی کامل برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه برخوردار هستند.

بخشدار آب‌پخش افزود: اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل، مدیریت اصولی پسماند و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد مدیریت بحران بخش آب‌پخش است.

این نشست با هدف بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان سطح بخش برای افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث و تهدیدات احتمالی در حوزه‌های پدافند غیرعامل، مدیریت پسماند شهری و روستایی و کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی برگزار شد.