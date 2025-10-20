به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساماندهی شناورهای سبک و قایقهای فاقد هویت در سواحل بوشهر یک ضرورت است که مالکان و بهرهبرداران قایقهای فاقد هویت باید در زمان مشخص شده اقدام کنند.
وی اضافه کرد: کرد: آخرین مهلت ثبت قایقهای فاقد هویت در سامانه جامع دریایی بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ رسمی سازمان بنادر و دریانوردی کشور تا هفتم آبانماه سال جاری تعیین شده و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.
ارتقای ایمنی ترددهای دریایی
فرماندار بوشهر تصریح کرد: اجرای طرح ساماندهی قایقهای فاقد هویت در راستای ارتقای ایمنی ترددهای دریایی، پیشگیری از فعالیتهای غیرمجاز، کاهش مخاطرات احتمالی و صیانت از مرزهای آبی کشور صورت میگیرد و همکاری مالکان شناورها در تحقق اهداف آن امری ضروری و مؤثر است.
وی افزود: با توجه به گستره فعالیتهای صیادی، تفریحی و حملونقل دریایی در سواحل شهرستان بوشهر، هویتدار کردن کلیه شناورها و قایقها امری اجتنابناپذیر است؛ چراکه استمرار فعالیت قایقهای فاقد مجوز، ضمن تهدید ایمنی سرنشینان، زمینهساز بروز چالشهای حقوقی، امنیتی و زیستمحیطی در عرصه دریا خواهد بود.
مظفری با اشاره به هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی مرتبط خاطرنشان کرد: فرمانداری بوشهر با جدیت موضوع ثبت و هویتبخشی قایقها را پیگیری میکند و دستگاههای ذیربط مکلفند با همکاری متقابل، فرآیند ثبت در سامانه جامع دریایی را برای مالکان تسهیل کنند تا در فرصت باقیمانده، هیچ شناوری از این طرح ملی باز نماند.
جلوگیری از فعالیت هرگونه قایق فاقد هویت
وی تأکید کرد: پس از پایان مهلت مقرر، ثبت قایقهای دارای موتور دو زمانه امکانپذیر نخواهد بود و از تردد و فعالیت هرگونه قایق فاقد هویت در آبهای ساحلی شهرستان بوشهر جلوگیری بهعمل خواهد آمد. همچنین با موارد تخلف، مطابق ضوابط قانونی و مقررات جاری برخورد میشود.
فرماندار بوشهر از مالکان و بهرهبرداران قایقها خواست تا با مراجعه به اداره کل بنادر و دریانوردی استان یا دفاتر پیشخوان مجاز، نسبت به ثبت شناور خود در سامانه جامع دریایی اقدام و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند تا از مزایای قانونی، بیمهای و حمایتی ویژه شناورهای ثبتشده برخوردار شوند.
نظر شما