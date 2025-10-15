به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمندزاده ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ابلاغ اجرای طرح ثبت قایقهای فاقد هویت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، این اداره کل اقدامات گستردهای را برای اطلاعرسانی و اجرای این طرح در سطح استان انجام داده است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: در همین راستا، اطلاعیهها و فراخوانهای لازم از طریق جراید و روزنامههای رسمی استان منتشر و بنرهای اطلاعرسانی در تمامی بنادر تابعه و سطح شهر بوشهر نصب شد.
وی گفت: همچنین با هماهنگی مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری بوشهر، اطلاعرسانی لازم به نهادهای ذیربط و تعاونیهای قایقداران انجام و از مالکان قایقهای بیهویت برای ثبت اطلاعات خود دعوت بهعمل آمد.
ارجمندزاده تصریح کرد: به منظور تسهیل در فرآیند ثبت، فایل آموزشی نحوه ثبتنام در سامانه سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی اینترنتی sp.pmo.ir نیز در اختیار مالکان قرار گرفته است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه هیأت وزیران، آخرین مهلت ثبت قایقهای فاقد هویت تا تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده و پس از انقضای این مهلت، ثبت قایقهای دارای موتور دو زمانه امکانپذیر نخواهد بود و مراجع ذیصلاح از هرگونه تردد و فعالیت این قایقها جلوگیری خواهند کرد.
وی از تمامی مالکان قایقهای بیهویت خواست در مهلت مقرر نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع دریایی اقدام کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
