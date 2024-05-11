به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و به منظور ساماندهی شناورهای فاقد هویت در غرب استان هرمزگان انجام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک هزار فقره گواهینامه ثبت شناورهای صیادی مربوط به بنادر غرب استان هرمزگان تحویل مالکان این شناورها شده و مالکان شناورها دیگر نیاز به سفر به مرکز استان برای دریافت گواهینامه‌های مربوطه نخواهند بود.

مدیر بنادر غرب هرمزگان اضافه کرد: با توجه به لزوم تسهیل ثبت شناورهای صیادی بدون هویت در سواحل و بنادر غرب استان با هماهنگی‌های انجام شده توسط مدیرکل و معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان و با تشکیل تیم‌های تخصصی بازرسی و بازدید از پارکینگ‌هایی که شناورهای صیادی بدون هویت داشتند، بیش از ۲ هزار فروند شناور بدون هویت، بیش از ۶۰۰ مورد شناورهای در حال ساخت و بیش از ۶۰ مورد کارگاه ساخت شناور بازرسی شد.

سالاری گفت: پیرو این بازرسی‌ها مقرر شده مالکان شناورها برای تشکیل پرونده به مدیریت بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان مراجعه کنند.

وی افزود: همچنین به منظور تسهیل فرآیند کار علاوه بر تشکیل گروه‌های کاری برای بازدید از بنادر غرب استان هرمزگان، در حوزه ستادی و دریافت اسناد و مدارک دریانوردان و مالکان قایق‌ها نیز، سامانه‌ها و زیرسیستم‌هایی برای انجام این مهم تقویت شده که در حال حاضر در صورت مراجعه مالکان قایق‌های صیادی، گواهینامه ثبت در بنادر غرب استان با هماهنگی به مالکان تحویل داده خواهد شد.

مدیر بنادر غرب هرمزگان یادآور شد: از این پس شناورهای صیادی بدون مدارک، گواهینامه ثبت شناور از مدیریت بنادر و دریانوردی غرب استان دریافت کرده‌اند، می‌توانند با نظارت شیلات و دریابانی به صورت قانونی اقدام به دریا روی و صیادی کنند.