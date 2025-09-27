عباس نژاد: بیش از ۹ هزار فروند قایق بدون هویت در هرمزگان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسنژاد در این خصوص اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباطبخشی به ترددهای دریایی، این اداره کل تاکنون ۹ هزار و ۲۲۰ فروند قایق فاقد هویت را در استان ثبت کرده که بیشترین آمار شناسایی، هویتبخشی و ثبت شناور بیهویت را در بین استانهای ساحلی کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: فرآیند ثبت قایقهای فاقد هویت با راهاندازی سامانه الکترونیک SP.PMO.IR در دسترس متقاضیان واجد شرایط استان قرار گرفته و بدون نیاز به مراجعه حضوری، در صورت احراز الزامات و شرایط فنی و ایمنی، مؤسسات ردهبندی گواهینامه فنی و ایمنی صادر کرده و گواهینامه ثبت شناور صادر و از طریق پست برای مالک ارسال میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه از پایان مهلت صدور گواهینامه ثبت شناورهای بدون هویت خبر داد و بیان داشت: مالکان شناورهای فاقد هویت با کاربری صیادی و تفریحی که دارای موتور دو زمانه هستند، تا هفتم آبانماه امسال شناورهای خود را به ثبت برسانند.
عباسنژاد اضافه کرد: پس از پایان این مهلت امکان ثبت و دریافت گواهینامه از اداره ثبت شناورها را وجود ندارد و به عنوان شناور بدون هویت اجازه هیچگونه تردد دریایی را ندارند.
نظر شما