پرسپولیس همچنان با هاشمیان تمرین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت طبق برنامه کادر فنی امروز به مدت ۶۰ دقیقه در دو گروه و در زمین چمن و سالن بدنسازی به تمرین پرداختند. بازیکنان اصلی در دیدار هفته گذشته، در سالن بدنسازی حضور یافتند و به ریکاوری و زدن وزنه پرداختند.

سایر بازیکنان نیز در زمین چمن حضور یافتند و تمرینات متنوعی شامل؛ گرم کردن، حفظ توپ و فوتبال در زمین کوچک را در دستور کار داشتند و در انتها نیز در سالن بدنسازی حضور یافتند و وزنه زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز پرسپولیس در حالی با حضور وحید هاشمیان برگزار شد که هیئت مدیره این باشگاه قرار است درباره نحوه ادامه همکاری با کادرفنی فعلی سرخپوشان تصمیم گیری کند.