به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، روز شنبه ۲۶ مهرماه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف خیبر خرم‌آباد رفت. شاگردان وحید هاشمیان که پس از چند بازی به دنبال ادامه روند صعودی خود بودند، در نهایت با نتیجه ۲ بر یک مغلوب میزبان شدند.

در این دیدار، خیبر با نمایشی خوب و استفاده هوشمندانه از موقعیت‌های خود توانست به یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های فصل دست یابد، در حالی که پرسپولیس با وجود ایجاد چند فرصت گل‌زنی، نتوانست از اشتباهات حریف بهره‌برداری کند. این باخت نخست سرخ‌پوشان در فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر بود و باعث سقوط تیم به رده دهم جدول در پایان هفته هفتم شد.

پس از پایان مسابقه و بروز حواشی پیرامون نتایج اخیر رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، از سمت خود کناره‌گیری کرد. این استعفا که با موافقت هیئت‌مدیره همراه شد، در پی فشارهای وارده به مدیریت باشگاه و نتایج ضعیف تیم رخ داد.

باید به هاشمیان زمان داد

محمود کلهر کارشناس فوتبال در رابطه با عملکرد وحید هاشمیان در تیم فوتبال پرسپولیس و احتمال برکناری او از هدایت سرخ پوشان اظهار داشت: مربی‌ها همیشه با فشار مواجه هستند. وقتی تیم‌های بزرگ نتیجه نمی‌گیرند، فشار از سوی رسانه‌ها، هواداران و حتی پیشکسوتان افزایش می‌یابد و این موضوعی طبیعی است. باید آماده باشید تا این فشار را تحمل کنید.

وی تاکید کرد: در مورد وحید هاشمیان، من اعتقاد دارم او مربی با دانش و با شخصیت است. اگر جای باشگاه بودم، شاید باز هم به او فرصت می‌دادم، حتی دو یا سه بازی دیگر تا تیم روند بهتری پیدا کند. با توجه به نفراتی که در اختیار داشت، شاید می‌توانست بهتر نتیجه بگیرد اما اولین باختش را تجربه کرد و به نظر من باشگاه باید کمی صبر کند تا نقاط ضعف تیم برطرف شود.

تعویض‌های هاشمیان به سود پرسپولیس بود

کلهر با اشاره به نقاط ضعف پرسپولیس اظهار داشت: مشکل اصلی در ناهماهنگی خط دفاع و هافبک‌هاست. پرسپولیس در گل‌خوردن امروز و بازی‌های گذشته مشکلات زیادی داشت و فرصت‌های گلزنی کمی ایجاد می‌کرد. البته در نیمه دوم با تعویض‌های هاشمیان، تیم عملکرد بهتری داشت و توانست موقعیت‌های بیشتری خلق کند. این ضعف‌ها باعث می‌شود تیم در ضدحملات نیز آسیب‌پذیر باشد.

مارکو باکیچ از خوب های پرسپولیس است

وی درباره عملکرد بازیکنان و استفاده از نفرات گفت: یک هافبک وسط فوق‌العاده داریم (مکارکو باکیچ) به نظر من یکی از بهترین خریدهای پرسپولیس بوده است. وحید هاشمیان باید از بازیکنان به درستی استفاده کند. حتی در نیمه دوم دیدار با خیبر، پرسپولیس با سه مهاجم بازی کرد و توانست ترکیب و ارسال‌های بهتری ارائه دهد، اما هنوز محتاطانه عمل می‌کنیم و بازیکنان جدید پرسپولیس به خوبی جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند.

درویش نتوانست اتحاد و انسجام را ایجاد کند

کلهر در مورد مدیریت باشگاه بیان کرد: سال‌هاست در فوتبال ما نیاز به تجدیدنظر در بخش مدیریت داریم. مدیران باید با اقتدار بیشتری عمل کنند. رضا درویش نتوانست انسجام و اتحاد لازم را ایجاد کند. باید از افراد متخصص استفاده کرد تا ساختار بهتری برای باشگاه فراهم و جایگاه پرسپولیس در جدول و بین هواداران احیا شود.

او در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد روزی تغییری در نیمکت پرسپولیس رخ دهد، مربیان ایرانی می‌توانند گزینه‌های بهتری نسبت به مربیان خارجی باشند، زیرا شناخت بیشتری از فوتبال ما دارند و می‌توانند بیش از مربیان خارجی به تیم کمک کنند.