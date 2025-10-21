تکلیف نیمکت پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای رضا درویش از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، اعضای هیئتمدیره در جلسه اخیر خود درباره وضعیت سرمربی تیم نیز به گفتگو پرداختند و تصمیم گرفتند با وجود آغاز روند تغییرات، فعلاً تا زمان برگزاری بازی مقابل ذوبآهن از ایجاد شوک جدید در تیم خودداری کنند.
هیئتمدیرهای که این روزها بدون داشتن استراتژی فنی مشخص و برنامه بلندمدت در حال تصمیمگیری درباره آینده نیمکت پرسپولیس است، در عمل پروژه کنار گذاشتن هاشمیان را کلید زده است.
همانطور که پیشتر نیز در خبر «تصمیم هیئت مدیره پرسپولیس درمورد هاشمیان» مطرح شده بود، دیدار برابر ذوبآهن آخرین فرصت این مربی جوان برای ماندن در رأس کادر فنی پرسپولیس خواهد بود. تصمیم نهایی نیز گرفته شده و او قطعاً در این بازی روی نیمکت تیمش مینشیند.
در عین حال، باشگاه پرسپولیس از هماکنون مذاکرات اولیه با گزینههای جایگزین را آغاز کرده است. در میان این اسامی، اوسمار ویهرا، سرمربی برزیلی سابق سرخپوشان که در مقطعی با این تیم به قهرمانی لیگ برتر رسید، جدیترین گزینه محسوب میشود. ویهرا در زمان حضورش در کادر فنی پرسپولیس شناخت خوبی از شرایط تیم، بازیکنان و فضای فوتبال ایران پیدا کرده بود و همین موضوع باعث شده تا نام او بیش از دیگر گزینهها مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، ویهرا تنها گزینه مطرح نیست. پیگیریهای خبرنگار مهر، نشان میدهد تصمیم اعضای هیئتمدیره، علاوه بر او یک گزینه خارجی دیگر و دو گزینه داخلی نیز هستند تا در صورت لزوم، پس از دیدار با ذوبآهن و نهایتا تراکتور، یکی از آنها جایگزین هاشمیان شود.
آنچه مسلم است، هیئتمدیره پرسپولیس به جمعبندی نهایی برای تغییر در کادر فنی رسیده و تنها زمان اجرای این تصمیم باقی مانده است. شاید نتیجه دیدار با ذوبآهن، آخرین فرصت برای وحید هاشمیان باشد تا با یک نمایش درخشان و نتیجهای مطلوب، سرنوشت خود را تغییر دهد و ماندن روی نیمکت پرسپولیس را به یک معجزه واقعی تبدیل کند.
