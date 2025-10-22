  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۱

مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس لغو شد

مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس لغو شد

مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس که قرار بود امروز چهارشنبه ۳۰ مهر برگزار شود، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پرسپولیس، طبق اطلاعیه منتشر شده توسط این باشگاه قرار بود ساعت ۸ صبح امروز (چهارشنبه) در هتل رشیدیه تهران برگزار شود، اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد حاضر در جلسه، این مجمع لغو شد.


دستورجلسه مجمع امروز شرکت پرسپولیس به شرح زیر بود:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

کد خبر 6630430
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها