به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «موش‌های بلفاست» به نویسندگی و کارگردانی فریور خراباتی و تهیه‌کنندگی رضا گوران از ۵ آبان‌ ۱۴۰۴، ساعت ۲۱ در مجموعه کاخ هنر روی صحنه می‌رود.

از فریور خراباتی تاکنون کتاب‌های طنز «عجایب‌الاتفاقات»، «طنزیمات رولت روسی»، «برزه دماغ»، «آخ،باخ، ورماخت»، «آنانیموس» و «توپ، ترامپ، مک‌دونالد» منتشر شده است.

وی همچنین به‌عنوان نویسنده در سریال «روزی روزگاری مریخ» و نمایش‌ «خرمگس» به کارگردانی محمدحسین زیکساری حضور داشته است؛ همچنین او دراماتورژی نمایش «رامسس دوم» نوشته سباستین تیری به کارگردانی رضا گوران را به عهده داشته است.

این اثر با نگاهی متفاوت به فضای سیاسی و اجتماعی ایرلند، روایتی پرکشش از مبارزه، آرمان و طنز سیاه ارائه می‌دهد.

در «موش‌های بلفاست»، سه چریک ایرلندی برای تأمین هزینه‌های انقلاب خود قصد دارند به قطاری حامل پول دستبرد بزنند، اما در این مسیر با چالش‌هایی غیرمنتظره روبه‌رو می‌شوند … .

بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه): محسن نوری، مسعود میراطهری، منصور نصیری، عارفه معماریان هستند.

همچنین در بخش‌هایی از این نمایش از صدای محمد بحرانی، پیمان قریب‌پناه، محمد عسگری، احمد افشاری، پوریا فرهادی استفاده شده است.

علی اکباتانی به‌عنوان مجری طرح و فواد خراباتی به‌عنوان مشاور پروژه در این اثر حضور دارند.

پیش‌فروش بلیت‌های این اثر نمایشی در سایت تیوال آغاز شده است.