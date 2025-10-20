۲۷ سال تولید مستمر و پایدار؛ مجتمع گاز پارس جنوبی از مهر ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در تشریح عملکرد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه این مجموعه، ۲۸ مهر ۱۳۷۷ به‌عنوان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران تأسیس و مسئولیت بهره‌برداری از تأسیسات خشکی فازهای چندگانه میدان گازی پارس جنوبی را برعهده گرفت، بیان کرد: نخستین تولید و شیرین‌سازی رسمی گاز طبیعی از پالایشگاه دوم پارس جنوبی (فازهای ۲ و ۳) در سال ۱۳۸۰ آغاز شد.

وی افزود: در آن زمان روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب خوراک از سکوهای میدان مشترک پارس جنوبی دریافت و ۴۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز تولید و شیرین‌سازی می‌شد. همچنین روزانه ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد نیز در پالایشگاه دوم تولید می‌شد.

دریافت روزانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب خوراک

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره مجموع عملکرد ۲۷ ساله شرکت اظهار کرد: از ابتدای تأسیس مجتمع تا پایان شهریور امسال ۲۷۸۶ میلیارد مترمکعب گاز از سکوهای سرچاهی دریافت و بیش از ۲۳۶۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شیرین‌سازی و به خطوط سراسری منتقل شده است.

حسینی ادامه داد: تولید میعانات گازی در این مدت بیش از ۳۴۷۴ میلیون و ۲۵۱ هزار بشکه بوده که این دستاورد مهم، گامی بزرگ در مسیر پیشرفت و رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ظرفیت روزانه خوراک مجتمع از سکوهای سرچاهی این میدان مشترک اکنون ۶۵۰ میلیون مترمکعب است که بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در پالایشگاه‌ها شیرین‌سازی، تولید و به خطوط سراسری منتقل می‌شود، اظهار کرد: همچنین ظرفیت تولید روزانه میعانات گازی این مجتمع ۷۸۰ هزار بشکه، اتان ۱۵ هزار تن، پروپان ۱۵ هزار تن، بوتان ۱۰ هزار تن و گوگرد ۲۵۰۰ تن است که افزون بر ارزآوری برای کشور، سهم قابل‌توجهی در تأمین نیازهای صنعتی دارد.

نقش مهم مجتمع در درآمد ارزی کشور

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مقدار تولید و تحویل اتان به پتروشیمی‌های جم، مروارید، کاویان و آریاساسول از ابتدای تأسیس مجتمع تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که این مقدار تولید سبب رونق و درآمد ارزی بسیار چشمگیر برای کشور شده است.

حسینی با بیان اینکه بیش از ۵۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی برزویه و بیش از ۹۵۲ میلیون بشکه نیز به پالایشگاه ستاره خلیج فارس ارسال شده است که نقش مهمی در تولید بنزین کشور ایفا می‌کند، اظهار کرد: در همین بازه زمانی، بیش از ۵۳ میلیارد مترمکعب خوراک نیز به پتروشیمی‌های پارس، بوشهر و پتروپالایش کنگان تحویل شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در شهرستان‌های عسلویه و کنگان استان بوشهر و در کنار ساحل خلیج فارس در قالب دو سایت صنعتی مستقر شده است، تصریح کرد: این شرکت افزون بر تولید گاز، با ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی اقدام‌های مؤثری در بخش فرهنگ، آموزش، سلامت، اشتغال و حمایت از محیط زیست منطقه انجام داده است.

سایت یک شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در شهرستان عسلویه شامل پالایشگاه‌های اول تا هشتم و سایت دو در شهرستان کنگان شامل پالایشگاه‌های نهم تا سیزدهم است. در مجموع ۲۴ فاز گازی در این دو سایت فعال هستند.