دستورالعمل دمای محیط در فصل سرد قم ۲۰ درجه سانتیگراد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کارگروه مدیریت تأمین پایدار انرژی استان قم

که به ریاست مهدی متقیان مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم و با حضور رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران و مدیران استان برگزار شد، مدیران بخش‌های مختلف استان برنامه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص صرفه جویی در بخش‌های تخصصی خود اعلام کردند.



متقیان با تاکید بر ضرورت افزایش تاب آوری بخش‌های مختلف استان برای ارائه خدمات مستمر به مردم در شرایط مختلف تاکید کرد و گفت: ضروری است مدیران استان برنامه‌های خود برای صرفه جویی در بخش تخصصی خود را که قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد را به جلسه ارائه نمایند.



مشاور عالی استاندار گفت: براساس دستورالعمل دمای محیط در فصل سرد سال جاری ۲۰ درجه سانتیگراد تعیین شده و مبنای ارزیابی تیم‌های پایش در ادارات و اماکن عمومی خواهد بود.