۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

۵۰۰ کیلو مواد خوراکی فاسد از نمایشگاه بشاگرد جمع‌آوری شد

بندرعباس ـ در بازرسی مشترک از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بشاگرد، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی و نوشیدنی تاریخ‌گذشته کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان بشاگرد از جمع آوری بیش از ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی و آشامیدنی تاریخ گذشته در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به بازرسی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد، گفت: در بازدید از یکی از غرفه‌های این نمایشگاه بیش از نیم تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته شامل لواشک و ترشیجات، بیسکویت، انواع شکلات، کیک و کلوچه کشف شد که با دستور دادستان شهرستان جمع‌آوری و معدوم شد.

احمدی با تأکید بر نقش مهم کارشناسان بهداشت محیط در حفظ سلامت جامعه، افزود: بازرسی مستمر از مراکز عرضه مواد غذایی، شناسایی و توقیف کالاهای فاسد تاریخ گذشته یا فاقد مجوز وزارت بهداشت از اولویت‌های این بخش است و با متخلفان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

محمد حسینی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کار شبکه بشاگرد نیز از شهروندان خواست در صورت مشاهده اجناس فاسد تاریخ گذشته یا تقلبی در فروشگاه‌ها با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت تماس گرفته تا اقدامات لازم انجام شود.

