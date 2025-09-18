کشف و معدوم سازی ۵ تن مواد غذایی فاسد در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد امین رضایی گفت: با تلاش کارشناسان بهداشت محیط گچساران در بازرسی و پایش از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، بیش از پنج تن مواد غذایی غیر قابل مصرف، تاریخ گذشته، غیر مجازو فاقد مجوزهای بهداشتی که از سطح این شهرستان جمع آوری و معدوم شدند.

وی افزود: با هماهنگی و دستور دادستان شهرستان این مواد فاسد که در ۶ ماه اول امسال جمع آوری شده بودند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با شماره ۱۹۰ سامانه رسیدگی به شکایات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تماس بگیرند تا بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران تخلف بهداشتی را بررسی کنند.