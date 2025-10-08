به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای جزئیات روند پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

متن کامل اطلاعیه برای مرحله نخست نام‌نویسی به شرح ذیل است:

با استعانت از خداوند متعال، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط سازمان حج و زیارت، مقرر است پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع (با شرایط ذیل)، همزمان از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ در سراسر کشور آغاز ‌شود و تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص‌یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.

زمان‌بندی پیش ثبت‌نام بر اساس تاریخ ودیعه‌گذاری به این صورت است: تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ ، از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه 20 مهر، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۳۰، از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه 23 مهر و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰، از ساعت ۱۰ صبح شنبه 26 مهر برای پیش ثبت نام مراجعه کنند.

این افراد لازم است قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خویش اقدام کنند.

در صورت عدم مراجعه هر یک از اولویت های اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان ، برای ظرفیت های باقیمانده ، از دارندگان اولویت های بعدی دعوت بعمل خواهد آمد .

نحوه انجام پیش ثبت‌نام

واجدین شرایط تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ باید به سامانه my.haj.ir وارد شده و اطلاعات فردی و حساب بانکی خود را تکمیل کنند. همچنین ضوابط پزشکی را مطالعه کرده و مندرجات را تایید و سپس اقدام به واریز مبلغ تعیین‌شده و تکمیل پیش ثبت‌نام کنند.

مبلغ واریزی (علی‌الحساب)

مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن ) باید از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت پرداخت شود. باقیمانده هزینه سفر هنگام ثبت‌نام قطعی محاسبه و دریافت خواهد شد.



با توجه به اینکه تعداد اندکی از متقاضیان اعزام به حج تمتع ۱۳۹۹که در کاروان های مربوط به آن سال نام نویسی کرده و علی رغم واریز وجوه مربوطه موفق به تشرف نشده و تاکنون انصراف نداده اند ؛ برای آخرین بار از ایشان به منظور تشرف به حج دعوت به عمل می‌آید .این دسته از متقاضیان نیازی به انجام پیش ثبت نام نداشته و همزمان با اعلام تاریخ ثبت نام قطعی ، بصورت مستقیم امکان نام نویسی در کاروان ها را خواهند داشت .

متقاضیات توجه داشته باشند قطعی شدن پیش ثبت‌نام منوط به پرداخت مبلغ فوق است. همچنین اولویت انتخاب کاروان با کسانی است که در ۱۰ روز اول اقدام کنند.

توجه به اینکته ضروری است که پرداخت فقط با کارت بانکی شخصی (منطبق با کد ملی) انجام شده و ثبت شماره شبای بانکی الزامی است.

علاوه بر این متقاضیان باید گذرنامه با اعتبار حداقل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ داشته باشند.

---

شایان ذکر است که عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ از اوایل ذی‌القعده (دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ذی‌الحجه و اوایل محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

زمان نام‌نویسی قطعی و انتشار لیست کاروان‌ها از طریق پایگاه خبری سازمان حج و زیارت به نشانی www.haj.ir و همچنین کانال رسمی «با زائران حج ۱۴۰۵» در پیام‌رسان بله به آدرس https://ble.ir/haj_ir_iran1405 منتشر خواهد شد.