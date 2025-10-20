به گزارش خبرنگار مهر، شجاع رئیسی، بعد از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: همزمان با اجرای طرح میدان همدلی که با افتتاح ۸۷۴ فضای ورزشی مدارس و توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی برای دانش‌آموزان کشور انجام شد ۴ فضای ورزشی درون مدرسه‌ای نیز در سیرجان با هزینه ۱۷ میلیارد ریال از اعتبارات سرانه آموزشی به بهره برداری رسید.

وی افزود: در طرح میدان همدلی سیرجان میزبان استان کرمان بود و در مرحله چهارم طرح‌های همدلی، ۴۸۴ فضای ورزشی درون مدرسه‌ای امروز به صورت ویئو کنفرانس در کشور به بهره برداری رسید که از این تعداد ۲۳ فضای ورزشی دورن مدرسه‌ای به استان کرمان اختصاص یافت و ۴ فضای ورزشی در شهرستان سیرجان نیز به طور همزمان افتتاح شد.

وی با انتقاد ازعدم توجه بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های صنعتی و معدنی شهرستان سیرجان افزود: بر اساس آماری که اعلام شده است متأسفانه شهرستان سیرجان با دارا بودن بیش از ۷۰ هزار دانش آموز، در ایجاد و احداث فضاهای درون مدرسه‌ای کمترین آمار و در رده‌های پایین جدول در استان کرمان و حتی کشور را دارا است.

معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: می‌طلبد این شرکت‌ها و بنگاه‌ها در راستای ایفای نقش خود در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در ساخت فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای همکاری و اقدام کند.