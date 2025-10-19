فرحبخش: پویش ملی «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» در استان کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: پویش ملی «بساز مدرسه» سکویی است که به همت جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای سامان دهی ارتباط میان تمام کسانی که دلشان برای آینده فرزندان ایران جان می‌تپد.

وی افزود: بساز مدرسه دریچه‌ای است برای آنکه همه و هرکسی در حد توان خود دستی برای ساختن مدارس ایران بالا بزند. چون نیکوکاری فقط با پول نیست.

فرحبخش، تصریح کرد: در این پویش زمینه‌های مشارکت در مشارکت نقدی در پروژه‌ها، اعلام آمادگی برای تأمین نیازمندی پروژه‌ها، مشارکت غیر نقدی با اهدای کالا و خدمات و سایر توانمندی‌ها، کمک در جلب مشارکت مردم با سفیر شدن در پروژه‌ها و همکاری در اجرای پروژه‌ها فراهم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: «بساز مدرسه» همچنین درگاهی برای پیگیری و حمایت از خیرین مدرسه ساز است تا ارتباط آنان را با مراجع ذی ربط آسان و مستمر کند.

فرحبخش، افزود: مردم خیر اندیش از طریق مراجعه به سایت https://besazemadrese.ir و یا با ارسال عدد ۱ به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا با شماره گیری #۲۴* به این پویش ملی بپیوندند.