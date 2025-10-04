فرهادی: توسعه زیر ساخت های آموزشی با رشد جمعیت دانش آموزی همراه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی، صبح شنبه در آیین افتتاح دبستان پسرانه دور دوم شهید حسن فدایی آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان، با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم، تأکید کرد: آینده هر کشور از مدرسه شکل میگیرد و چهره فردای ایران را میتوان در چهره امروز دانشآموزان دید.
وی افزود: زندگی در کشوری که مردمانی چون شهید حاج قاسم سلیمانی را پرورش داده، مایه افتخار است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش گفت: آغاز پرشور و آرام سال تحصیلی جاری باحضور بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز در کلاسهای درس سراسر کشور، نشان از آمادگی و تلاش بیوقفه مجموعه آموزش و پرورش دارد که این آغاز مقتدر و بانشاط، نتیجه زحمات فرهنگیان و مدیران در سراسر کشور است.
وی از نگاه ویژه رئیسجمهور به آموزش و پرورش سخن گفت و گفت: رئیس جمهور در سال نخست مسئولیت خود، بیش از پنجاه جلسه را شخصی به بررسی چالشهای این حوزه اختصاص داده است، از جمله مهمترین اولویتهای دولت، موضوع عدالت آموزشی است، بهگونهای که پس از پایان جنگ دوازده روزه، نخستین جلسه رسمی رئیسجمهور، جلسه بررسی عدالت آموزشی در کشور بوده است.
فرهادی با تأکید بر شرایط خاص استان کرمان و تفاوت آن با استانهایی مانند گیلان، مازندران یا کردستان، بیان کرد: گستردگی جغرافیایی، اقلیم و پراکندگی جمعیت در کرمان، نیازمند نگاه ویژه و برنامهریزی متفاوت است، بهعنوان نمونه، فاصله میان دو مدرسه در برخی نقاط این استان به بیش از هزار کیلومتر میرسد که همین مسئله، توزیع نیروی انسانی و تجهیزات را پیچیدهتر میکند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ناترازی ایجاد شده میان رشد جمعیت دانشآموزی و توسعه فضاهای آموزشی کشور اظهار داشت: طبق آمار، از سال ۱۳۹۲ تاکنون، جمعیت دانشآموزی از ۱۲.۷ میلیون نفر به بیش از ۱۶ میلیون نفر افزایش یافته است، در حالی که توسعه زیرساختهای آموزشی با این نرخ رشد همراه نبوده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیشبینیها، در حدود هشت سال آینده جمعیت دانشآموزی کشور مجدد کاهش می یابد که این امر ضرورت برنامهریزی دقیق برای توسعه فضا و تأمین منابع انسانی را بیش از پیش نمایان میسازد.
فرهادی، ابراز امیدواری کرد: با اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه و پیگیریهای انجامشده، در پایان این برنامه دیگر شاهد کلاسهای درسی با بیش از ۴۰ دانشآموز نباشیم و سرانه فضای آموزشی کشور حداقل یک متر مربع افزایش یابد.
وی از مقاومت مردم کرمان و فداکاریهای شهدای این خطه، بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، تجلیل کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در کنار کودکان مظلوم غزه، کودک و معلم شهید تقدیم کرد و ایستادگی ایران در برابر استکبار جهانی، افتخاری بزرگ در تاریخ معاصر است.
وی افزود: توسعه مدرسهها و توجه به آموزش و پرورش، سرمایهگذاری برای آینده کشور است، حتی اگر خانهها کوچکتر باشند، اگر مدارس بزرگتر و مجهزتر ساخته شوند، ملت ایران ضرر نخواهد کرد.
