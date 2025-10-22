ظرفیت های ورزشی جیرفت به دلیل ضعف زیرساخت ها بلا استفاده مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ارم بین، چهارشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: شهرستان جیرفت با وجود استعدادهای فراوان و علاقه‌مندی جوانان به رشته‌های مختلف ورزشی از ظرفیت‌های بالایی در حوزه ورزش از جمله حضور قهرمانان ملی، پایگاه‌های ورزشی در مدارس، و موقعیت جغرافیایی مناسب برای توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی برخوردار است، اما متأسفانه این ظرفیت‌ها به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها و کمبود منابع بلااستفاده مانده‌اند.

وی با بیان اینکه ورزش مدارس مهم‌ترین بستر برای کشف استعدادهاست و عمده قهرمانان ما از دل مدارس شناسایی شده‌اند افزود: با این حال نبود حمایت مالی و همکاری لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی موجب شده است این مسیر به درستی طی نشود.

رئیس اداره ورزش جیرفت همچنین به مشکلات مالی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تنها حدود ۳۰۰ میلیون تومان به این اداره اختصاص یافته که بسیار ناچیز و ناکافی است، در حالی که توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تیم‌ها و ورزشکاران نیازمند اعتبارات چند برابری است.

وی با ابراز تأسف از بی‌توجهی به قهرمان ملی شهرستان جیرفت اظهار داشت: سعید افروز، افتخار ملی و از چهره‌های شاخص ورزش کشور است، اما وعده‌هایی که برای حمایت از او داده شده بود عملی نشده است.

ارم بین، وضعیت اماکن ورزشی را نیز نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: شهرستان جیرفت پایین‌ترین سرانه ورزشی کشور را دارد و مجموعه ورزشی تختی در وضعیت فرسوده قرار دارد، هرچند برخی اقدامات برای بازسازی آن آغاز شده و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز قول‌هایی در این زمینه داده‌اند.

وی بیان کرد: با سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های انسانی و زیرساختی ورزش جیرفت می‌توان این شهرستان را به قطب ورزش جنوب کرمان تبدیل کرد، به شرط آنکه نگاه حمایتی و اعتباری در سطح استانی و ملی نسبت به این منطقه تغییر کند.