نشست مشترک ایران و عراق با محور تالاب هورالعظیم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، آرزو اشرفیزاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیا تالابها سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری نشست تبادل نظر درخصوص مسائل و چالشهای تالاب هورالعظیم|هورالهویزه با حضور مقامهای مسئول ایران و عراق به میزبانی وزارت خارجه عراق، گفت: در این نشست، گزارش جامعی از آخرین وضعیت تالاب هورالعظیم در بخش عراقی (هورالهویزه) ارائه شد.
اشرفیزاده ادامه داد: در این گزارش بر ضرورت تأمین نیاز آبی تالاب از رودخانه دجله تاکید شد چرا که عدم تأمین نیاز آبی منجر به خشک شدن کامل تالاب و خودسوزی بستر آن و در ادامه، حرکت دود و آلودگی ناشی از این آتشسوزیها به سمت شهرهای استان خوزستان در ایران شده است.
وی افزود: در این گفتگوها، ایران بار دیگر بر ضرورت مدیریت منابع و مصارف رودخانه دجله به منظور تأمین نیاز آبی تالاب هورالعظیم|هورالهویزه، با هدف پیشگیری از تشدید آتشسوزی بخش عراقی تالاب و حرکت آلایندگی به سمت استان خوزستان در ایران تاکید کرده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیا تالابها سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: طرف عراقی ضمن ارائه گزارشی مبسوط از وضعیت آب در مخازن سدهای احداث شده بر روی دجله و خشکسالی شدید حاکم بر حوضه آبریز، متعهد شد در سال آبی جدید حداکثر تلاش خود برای تأمین حقابه تالاب را بعمل آورد.
اشرفیزاده همکاری دو کشور ایران و عراق در بهرهگیری از هواپیما و بالگرد برای اطفاء حریق و مدیریت تالاب را از دیگر مباحث مطرح شده عنوان کرد و افزود: طرف عراقی اعلام کرد که اخیراً یک هواپیما اختصاصی اطفاء حریق خریداری شده اما هنوز به لحاظ فنی و آموزشی وارد مرحله عملیاتی نشده که امیدواریم در آینده نزدیک با رفع مسائل فنی، این هواپیما مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین از اعلام آمادگی کامل مسئولان عراقی حاضر در جلسه برای پشتیبانی از هواپیما و بالگردهای ایرانی برای اطفاء حریق در زمان آتشسوزی تالاب خبر داد و اظهار کرد: قول مساعد مسئولان عراقی مبنی بر فراهم سازی تمامی مجوزها و امکانات لازم برای پروازهای ایرانی اطفاء حریق تالاب، اخذ شد.
اشرفیزاده، بحث و بررسی در خصوص تعیین و تدوین اولویتهای پژوهشی را از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست برشمرد و گفت: چارچوب همکاریهای علمی و پژوهشی در خصوص چالشهای مشترک زیست محیطی با هدف تدوین و اجرای پروژههای هماهنگ میان متخصصان دو کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت.
