به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم که از مدت‌ها قبل آغاز شده، صبح امروز نیز با شدت ادامه یافت و موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای شهر اهواز شد. این وضعیت باعث کاهش محسوس دید افقی در برخی مناطق شهری شده و نگرانی‌های زیست‌محیطی و بهداشتی را در میان شهروندان افزایش داده است.

بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسمی، دود ناشی از این حریق گسترده از بامداد امروز به سمت مناطق مرکزی و غربی اهواز حرکت کرده و کیفیت هوا را به سطح هشدار رسانده است. کارشناسان محیط زیست هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند سلامت عمومی را با تهدید جدی مواجه کند.

محمد جواد اشرفی‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیز در گفتگویی با رسانه‌ها اعلام کرد: راهکار اصلی برای مهار آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب، تأمین حق‌آبه و رهاسازی آب از رودخانه دجله است. اما متأسفانه دولت عراق تاکنون با این درخواست همکاری نکرده است.

وی افزود: عدم تأمین آب کافی برای تالاب، موجب خشکی و افزایش احتمال آتش‌سوزی‌های مکرر شده و این بحران زیست‌محیطی نیازمند همکاری فوری و مؤثر میان دو کشور است.

در حال حاضر، شهروندان اهوازی خواستار اقدام عاجل مسئولان برای کاهش آلودگی و جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی هستند.