اشرفی: تنها راه مهار دود هورالعظیم، رهاسازی آب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، بیان کرد: از اسفند ماه سال گذشته علاوه بر منابع ثابت آلودگی هوا از جمله فعالیت های صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل شهری، امسال با پدیده خیزش دود از تالاب هورالعظیم مواجه بودیم که هشت ماه به شدت نیمه غربی خوزستان به خصوص دشت آزادگان، هویزه و اهواز را تحت تاثیر قرار داده است.

مدیرکل محیط زیست خوزستان با اشاره به در پیش گرفتن راهکارهای مختلف از جمله اطفا، گفت: پس از تلاش های بسیار استاندار، در دو مرحله هواپیمای آبپاش به خوزستان آورده شد و آبپاشی در بخش عراقی انجام گرفت اما وسعت زیادی حدود ۲۵ هزار هکتار تحت تاثیر مستقیم آتش سوزی و خیزش دود بود.

وی ادامه داد: امسال یکی از گرم ترین سال ها نسبت به ۵۰ سال اخیر را شاهد بودیم لذا هواپیما شاید کمتر از پنج درصد اثرگذاری داشت و با توجه به محدودیت هایی که برای هواپیما بود این راه موفق نشد.

مدیرکل محیط زیست خوزستان بیان کرد: همچنین دیپلماسی را از طریق استانداری، وزارت خارجه، استاندار میسان، سازمان محیط زیست و … دنبال کردیم. دو هفته گذشته آخرین جلسه با طرف عراقی برگزار شد که با توجیهات خاص خودشان قایل به این هستند ایران باید رهاسازی آب را انجام دهد.

اشرفی با تاکید بر اینکه کل منطقه تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد، افزود: کشورهای عراق و ترکیه هم تحت تاثیر این خشکسالی هستند اما برای سدسازی های این دو کشور و بارگذاری های بسیار زیاد پنج ساله در بخش های انتهای رودخانه دجله به عنوان تامین کننده هورالعظیم در بخش عراقی، باعث شده حداقل هایی که امکان جربان سازی باشد از بین برود. از سوی دیگر طرف عراقی به رهاسازی آب معتقد نیستند و می گویند آب برای رهاسازی نداریم اما دیپلماسی همچنان ادامه دارد. ترک ها نیز به هیچ‌وجه قائل به رهاسازی آب نبودند.

وی تصریح کرد: گزینه های مختلف استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها، دانش فناورانه، پهباد ها و … مد نظر قرار داده شد اما متاسفانه تاکنون به آنچه رسیدیم این است که تنها روش مدیریت این موضوع رهاسازی آب یا نمدار بودن منطقه است.

مدیرکل محیط زیست خوزستان با بیان اینکه در سد کرخه کمتر از یک میلیارد مترمکعب آب وجود دارد، گفت: کمتر از یک چهارم آن قابل رهاسازی است اما با فرض رهاسازی این مقدار، امکان رهاسازی سرریز به سمت عراقی تالاب را ندارد بنابراین باید در راستای مواجه با این شرایط تاب آوری را افزایش دهیم که روش های تاب آوری متفاوت هستند.

مدیرکل محیط زیست خوزستان با اشاره به شرایط تعطیلی ها گفت: پیش بینی روشی که انجام می دهیم روش اقتضائی است و برای شرایط اضطرار باید از ۹۶ ساعت قبل اعلام کنیم اما برای تغییرات لحظه ای نمی‌توانیم از قبل تصمیم گیری داشته باشیم.

اشرفی اضافه کرد: گاهی همه چیز برای داشتن هوای نسبتاً خوب مهیا است اما ناگهان صبح حرکت دود غلیظی به سمت شهرها شاهد هستیم زیرا چشمه های دود تالاب فعال شدند و برخی با گلایه می گویند چرا صبح تصمیم گیری می شود.

وی بیان کرد: از ساعت ۱۹:۳۰ غلظت چهار شهر رصد می شود، اطلاعات با سازمان هواشناسی تبادل می شود و نهایتاً ساعت ۲۲ کارگروه با حضور اعضای اصلی تشکیل و تصمیم گیری صورت می گیرد.

مدیرکل محیط زیست خوزستان با تاکید بر اینکه در خصوص تعطیلی مدارس، سلامت مردم اولویت نخست است، تاکید کرد: در شرایطی قرار گرفتیم که باید مولفه های بسیاری را کنار هم قرار دهیم؛ در طول ۶ ماهه گذشته ۶۷ روز ناسالم داشتیم و باید تعطیل می‌کردیم اما اساساً آیا می توان این کار را انجام داد؟

اشرفی ادامه داد: وقتی شاخص هوای اعلام می شود یعنی از ساعت ۱۱ ظهر به مدت ۲۴ ساعت سامانه صدرا آن را ناسالم تعیین می کند. در شرایط نرمال شاخص باید از روزهای قبل پیش بینی شود اما چون اتفاقات لحظه ای است نمی توانیم تصمیم بگیریم.

وی اظهار کرد: بسیاری از مواقع شرایط ناسالم است از ساعت ۷ تا ۱۵ غلظت ها قابل قبول یا مجاز هستند و رصد ساعتی است که بر مبنای آن تصمیم گیری می شود.

مدیرکل محیط زیست خوزستان در خصوص اینکه برخی روزها شروع فعالیت از ساعت ۹:۳۰ اعلام می شود، تصریح کرد: تلاش داریم ساعات مبادله مردم با محیط بیرون را به حداقل برسانیم، همچنین در ابتدای صبح سنگینی هوا رخ می دهد و هوا آلوده تر است لذا یکی از عوامل اثرگذار در آلودگی حمل و نقل شهری است که سعی می شود تردد حداقل شوند تا بار آلودگی کاهش یابد همزمان با نور خورشید غبار کاهش یابد و صعود کنند.

اشرفی بیان کرد: سال گذشته دو روز پاک، ۱۶۸ روز قابل قبول، ۱۴۷ روز ناسالم برای گروه های حساس، ۴۴ روز ناسالم و سه روز خطرناک داشتیم. امسال ۳۸ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم، برای گروه های حساس، ۶۷ روز ناسالم، پنج روز بسیارناسالم، یک روز خطرناک و تنها یک روز پاک داشتیم.

اشرفی در خصوص جابجایی شرکت کربن بلک اظهار کرد: طبق ماده ۱۴ قانون هوای پاک این مسأله را از سال ۱۴۰۰ خاصتا در کارگروه مطرح کرده که جابجایی آن مصوب شد، نهایتاً در شهرک شماره پنج زمین خریداری کرده و در حال آماده سازی هستند. البته پرونده را به مرجع قضائی ارجاع داده ایم و در هشت ماه گذشته سه جلسه در مورد چالش های کربن بلک تشکیل داده و در حال پیگیری است، با وجود اینکه کند پیش می رود اما از برنامه خارج نشده است.

وی، متولی اصلی کمربند سبز را شهرداری معرفی کرد و ادامه داد: از گذشته تاکنون اقدام قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفته، کارگروه کمربند سبز پنج روز گذشته تشکیل شد و وظایف دستگاه های مرتبط احصا شد.کمربند سبز موضوع مهمی در مدیریت شهری به لحاظ بهبود سیما شهر، کیفیت هوا کاهش دما و … است و تصمیم داریم در این دوره، از محل عوارض آلایندگی اعتبارات قابل توجهی را در تمام شهرهای استان به کمربند سبز تخصیص دهیم.