به گزارش خبرنگار مهر مجید پارسا مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در آئین بزرگداشت هفته اولیا و مربیان با اشاره به نگاه مثبت رئیسجمهور به آموزش و پرورش گفت: خوشحالم که در شرایط فعلی رئیس جمهور که خود معلمی دلسوز هستند، به آموزش و پرورش اهمیت ویژه میدهند و هر روز با حضور در نقاط مختلف کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان نشان میدهند که آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت باید در اولویت مسائل کشور باشد.
وی با بیان اینکه همیشه آرزوی ما بودن آموزش و پرورش در اولویت کشور بوده است؛ گفت: اعتقاد و باور رئیس جمهور این است که مسائل مردم باید به دست آنان حل شود و مدیران هم مشارکت جو باشند.
پارسا با بیان اینکه معلم نمیتواند و نمیخواهد به تنهایی بار تعلیم و تربیت را به دوش بکشد؛ گفت: فرایند تعلیم و تربیت بسیار پیچیده و همه جانبه است؛ اگر دانشآموز در کلاس درس مفاهیمی را یاد بگیرد ولی در خانواده و جامعه این مفاهیم دیده نشود، دچار تعارض شده و ممکن است آثار سو تربیتی به همراه داشته باشد؛ بار تربیت باید با کمک همه آحاد جامعه، به ویژه خانوادهها، تقسیم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر اینکه خانواده اولین نهادی است که در تعلیم و تربیت اثر گذار است؛ گفت: این توقع از خانوادهها بسیار بالاتر از سایر نهادهای اجتماعی است. من به عنوان یک معلم از همه دستگاهها و نهادها درخواست کمک دارم، اما خانوادهها نخستین حامیان واقعی آموزش و پرورش اند و اگر بستر مناسب فراهم شود، خانوادهها به ما کمک خواهند کرد.
پارسا در تشریح برنامههای آموزش و پرورش شهر تهران هم گفت: شاخصهای مدنظر وزارت آموزش و پرورش را دنبال کردهایم و در حوزه انجمن اولیا و مربیان ۱۲ مرکز مشاوره خانواده فعال داریم که تا پایان سال تلاش میکنیم این تعداد را به ۲۰ مرکز برسانیم تا سال تحصیلی آینده با ۲۰ مرکز خانواده آغاز کنیم.
