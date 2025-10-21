  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

پارسا: معلم به تنهایی نمی‌تواند بار تعلیم و تربیت را به دوش بکشد

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت:معلم نمی‌تواند و نمی‌خواهد به تنهایی بار تعلیم و تربیت را به دوش بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر مجید پارسا مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در آئین بزرگداشت هفته اولیا و مربیان با اشاره به نگاه مثبت رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش گفت: خوشحالم که در شرایط فعلی رئیس جمهور که خود معلمی دلسوز هستند، به آموزش و پرورش اهمیت ویژه می‌دهند و هر روز با حضور در نقاط مختلف کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهند که آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت باید در اولویت مسائل کشور باشد.

وی با بیان اینکه همیشه آرزوی ما بودن آموزش و پرورش در اولویت کشور بوده است؛ گفت: اعتقاد و باور رئیس جمهور این است که مسائل مردم باید به دست آنان حل شود و مدیران هم مشارکت جو باشند.

پارسا با بیان اینکه معلم نمی‌تواند و نمی‌خواهد به تنهایی بار تعلیم و تربیت را به دوش بکشد؛ گفت: فرایند تعلیم و تربیت بسیار پیچیده و همه جانبه است؛ اگر دانش‌آموز در کلاس درس مفاهیمی را یاد بگیرد ولی در خانواده و جامعه این مفاهیم دیده نشود، دچار تعارض شده و ممکن است آثار سو تربیتی به همراه داشته باشد؛ بار تربیت باید با کمک همه آحاد جامعه، به ویژه خانواده‌ها، تقسیم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر اینکه خانواده اولین نهادی است که در تعلیم و تربیت اثر گذار است؛ گفت: این توقع از خانواده‌ها بسیار بالاتر از سایر نهادهای اجتماعی است. من به عنوان یک معلم از همه دستگاه‌ها و نهادها درخواست کمک دارم، اما خانواده‌ها نخستین حامیان واقعی آموزش و پرورش اند و اگر بستر مناسب فراهم شود، خانواده‌ها به ما کمک خواهند کرد.

پارسا در تشریح برنامه‌های آموزش و پرورش شهر تهران هم گفت: شاخص‌های مدنظر وزارت آموزش و پرورش را دنبال کرده‌ایم و در حوزه انجمن اولیا و مربیان ۱۲ مرکز مشاوره خانواده فعال داریم که تا پایان سال تلاش می‌کنیم این تعداد را به ۲۰ مرکز برسانیم تا سال تحصیلی آینده با ۲۰ مرکز خانواده آغاز کنیم.

علی قدمی

