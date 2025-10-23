کاظمی: تحول در حوزه پرورشی و فرهنگی دیگر انتخاب نیست، بلکه ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزشوپرورش در گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی ادارات کل آموزش و پرورش استانها در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به ضرورت تحولات ساختاری در آموزش و پرورش کشور، اظهار کرد: این سنگ بنایی که برای پرداخت حقوق و پاداشها گذاشته میشود باید درست و دقیق باشد. برای نخستینبار در تاریخ آموزشوپرورش، پاداش بازنشستگان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همزمان تأمین اعتبار شده و با اجرای آن چرخه پرداختها از یکساله به ششماهه کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه نظام آموزشی کشور با چالشهای جدی روبهروست، افزود: مسائل و دغدغههای آموزشوپرورش بسیار است؛ اما در کنار رسیدگی به مشکلات کوتاهمدت، از برنامههای تحولی و راهبردی غفلت نکردهایم.
وزیر آموزشوپرورش از تحول در دو محور بنیادین نظام آموزشی سخن گفت و توضیح داد: نخست، تحول در برنامه درسی ملی است تا از آموزش حافظهمحور به سمت برنامهای مهارتمحور، پویا و مشارکتی حرکت کنیم؛ دوم، تحول در ساختار نظام تربیتی کشور است که هرچند دشوار، اما ضروری و اجتنابناپذیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرورش دینی و اخلاقی اشاره کرد و گفت: در حوزه پرورشی باید کار را برای خدا آغاز کنیم تا به “احسن عمل” برسیم. اگر نیت الهی و نیت خدایی در کار نباشد، هیچ فعالیتی در این حوزه اثرگذار نخواهد بود.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوههای تربیتی، اظهار کرد: با روشهای سنتی نمیتوان نسل جدید را جذب کرد. قرآن و نماز را نمیتوان با روشهای قدیمی در دل دانشآموزان نهادینه کرد. تحول در حوزه پرورشی امروز یک اضطرار و اجبار است نه انتخاب.
کاظمی افزود: نسل آینده، نسل هوش مصنوعی است و ما باید پرورش هوشمند مبتنی بر فناوریهای نو را جایگزین الگوهای قدیمی کنیم. ممکن است در آینده هر شهرستان با یک سامانه هوشمند مشاورهای بتواند به تمام دانشآموزان خدمات ارائه دهد.
وی یکی از راههای اصلی بازگشت تربیت به مسیر واقعی خود را «بازگشت به مدرسه» دانست و گفت: فعالیتهای پرورشی نباید در سطح جشنوارهها محدود بمانند. باید موقعیتهای تربیتی را در کلاس، مدرسه و محله گسترش دهیم و شبکه مویرگی دانشآموزی را در سراسر کشور فعال کنیم.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اهمیت تقویت نیروی انسانی در حوزه پرورشی، افزود: ۴۰ هزار مربی پرورشی و ۱۵ هزار مشاور در کشور داریم که باید با یک شبکه هوشمند آموزشی به هم متصل شوند. بیشترین سرمایهگذاری ما باید روی نیروی انسانی باشد، چون مستقیمترین ارتباط را با دانشآموز دارند.
وی با تأکید بر لزوم توجه به نماز، هویت ملی و نظارت بر اردوهای دانشآموزی، تصریح کرد: دشمن به دنبال تربیت نسلی بیهویت است. ما باید با تمام ظرفیتها، نماز را به عنوان یک باور درونی در وجود دانشآموزان نهادینه کنیم.
وزیر آموزشوپرورش همچنین از طراحی سامانه نظارت بر اردوهای دانشآموزی خبر داد و گفت: تجربه تلخ حوادث اخیر در برخی اردوها نشان داد که نظارت دقیق و دیجیتال ضروری است. سلامت دانشآموزان اولویت اول برای ما است و هیچ مدیری نباید در این زمینه سهلانگاری کند.
وی اظهار امیدواری کرد: با همافزایی، خرد جمعی و بهرهگیری از فناوری، بتوانیم تحولی عمیق در حوزه پرورشی و فرهنگی کشور ایجاد کنیم؛ تحولی که منجر به تربیت نسلی مؤمن، خلاق و هوشمند شود.
