جودوکاران جوان مازندران قهرمان کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، در پایان مسابقات جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی (یادواره قهرمان ملی شهید علی لندی)، جودوکاران استان مازندران با کسب ۲ مدال طلا عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. تیم استان بوشهر با کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره نایب قهرمان شد. خراسان رضوی هم با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و چهار برنز عنوان سومی را بدست آورد.

تیم استان تهران یک مدال طلا و یک نقره کسب کرد. تیم خوزستان یک مدال طلا و سه برنز کسب کرد و تیم چهارمحال و بختیاری هم با کسب یک مدال طلا و یک برنز عنوان ششمی را بدست آورد. تیم استان قم هم تنها یک مدال طلا کسب کرد.کاپ اخلاق به تیم خوزستان رسید و محمدجواد محبی نماینده وزن ۹۰- کیلوگرم از استان قم هم در وزن نوجوانان و هم در وزن جوانان موفق به کسب مدال طلا شد و به عنوان پدیده مسابقات معرفی شد.

اسامی مدال آوران اوزان مختلف به این شرح است:

وزن ۵۵- کیلوگرم: ۱- حسین بخشی کهنه فرود از استان خراسان رضوی ۲- محمد مهدی خدری از استان بوشهر ۳- محمد حسین بابایی از استان خراسان شمالی و محمد نجفی چهارمحال و بختیاری

وزن ۶۰- کیلوگرم: ۱- محمد رضا افشانی از استان تهران ۲- سید سبحان نجاتی از استان آذربایجان شرقی ۳- محسن قوهستانی از استان فارس و رضا مصرزاده از استان سیستان و بلوچستان

وزن ۶۶ - کیلوگرم: ۱- ابوالفضل طریفی علیزاده از استان بوشهر ۲- علیرضا احمدبیگی از استان تهران ۳- امیرحسین صبوحی از خراسان رضوی و محمد امین رکابی نیا از خوزستان

وزن ۷۳- کیلوگرم: ۱- محراب دارایی از استان خوزستان ۲ -عباس محمود آبادی از استان کرمان ۳- سهراب درخشان از خراسان شمالی و حسن یوسفی از خراسان رضوی

وزن ۸۱- کیلوگرم: ۱- محمد سامانی از استان چهارمحال و بختیاری ۲- محمد حسین سرافرازی از استان کردستان ۳- رضا میش مست از استان خراسان رضوی و مرتضی مطیری از استان خوزستان

وزن ۹۰- کیلوگرم: ۱- محمد جواد محبی از استان قم ۲- عادل آزموده از استان خراسان رضوی ۳- محمد علی کاظمی از استان فارس و امیرمسعود یوسف پور از استان البرز

وزن ۱۰۰- کیلوگرم: ۱- علیرضا قربان زاده از استان مازندران ۲- امیر مالمیر چگینی از استان البرز ۳- سیدعلیرضا موسوی از استان اصفهان و کامیار قاسمی گیلان

وزن ۱۰۰+ کیلوگرم: ۱- سعید کرجی از استان مازندران ۲- محمد مهدی رستگار از استان بوشهر ۳- ابوالفضل ترابی از استان خراسان رضوی و رضاماکنالی از استان خوزستان