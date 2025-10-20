داریوش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محراب مکرمی، نماینده شایسته ایران در رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی جوانان بحرین با نمایش قدرتمند خود به مدال نقره این مسابقات دست یافت.
وی تصریح کرد: نماینده کشورمان در وزن ۸۳ کیلوگرم در مرحله یکچهارم نهایی با ضربه فنی حریف فیلیپینی را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد.
وی افزود: در ادامه، کوراشکار جوان ایران با عملکردی درخشان توانست نماینده افغانستان را مغلوب کند و به دیدار نهایی راه یابد.
رئیس انجمن کوراش کشور تصریح کرد: ورزشکار ایرانی در فینال در مصافی نزدیک با حریف ازبکستانی نتیجه را واگذار کرد و در جایگاه دوم را کسب کرد.
نظر شما