اکبرزاده: ۹ هزار و ۵۰۰ جوان خراسان شمالی در صف دریافت وام ازدواج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب اکبرزاده ظهر سهشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی برگزتر شد، اظهار کرد: هماکنون ۵۸ پروژه نیمهتمام در استان وجود دارد و تمام اعتبارات سال ۱۴۰۳ بهطور کامل جذب شده است، مبلغ اعتبار استانی سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان و اعتبار ملی نیز ۵۵ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: اعتبار استانی سال جاری ۷۹ میلیارد تومان است و در صورت تخصیص کامل این بودجه، همه پروژههای نیمهتمام استان به پایان خواهند رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی با اشاره به پروژههای بزرگ ورزشی استان گفت: چهار پروژه شاخص در حال اجراست؛ سالن ۶ هزار نفری بجنورد با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، سالن سههزار نفری شیروان با ۵۰ درصد پیشرفت، سالن دوهزار نفری اسفراین و هتل ورزشی مرکز استان که با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیمهتمام ماندهاند.
اکبرزاده با بیان اینکه در حوزه جوانان ۸۰ سازمان مردمنهاد (سمن) فعال هستند، افزود: در هر شهرستان بهطور میانگین سه سمن فعالیت میکند که در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مشغول خدمترسانی به جوانان هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت هیئتهای ورزشی استان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۴ هیئت ورزشی در استان وجود دارد که برای چهار هیئت شامل رشتههای رزمی، کشتی و سوارکاری، فراخوان برگزاری مجمع و صدور مجوز داده شده تا تمامی هیئتها دارای سرپرست شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی همچنین درباره پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری اظهار کرد: در حال حاضر ۹ هزار و ۵۰۰ نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند و تاکنون یکهزار و ۵۸۰ نفر موفق به دریافت وام شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی در استان به ازای هر نفر ۴۲ سانتیمتر است که با تکمیل پروژههای نیمهتمام، این رقم افزایش خواهد یافت.
اکبرزاده در پایان با اشاره به حوزه جوانان بیان کرد: شهرهای بجنورد، فاروج، شیروان و اسفراین در وضعیت بحرانی حوزه جوانان قرار دارند و تلاش میکنیم با توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، شرایط بهتری برای این مناطق فراهم کنیم.
