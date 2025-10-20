  1. استانها
آوای میناب حدید دومین برد فصل را جشن گرفت

بندرعباس- در هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور تیم آوای میناب حدید با برتری مقابل فجر سپاسی شیراز به دومین پیروزی فصل خود دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه عصر این دیدار در ورزشگاه کارگران بندرعباس برگزار شد و شاگردان مجید ذاکری با گل احسان دستمزد موفق شدند میهمان خود فجر سپاسی را یک بر صفر شکست دهند. آوای میناب حدید با این نتیجه ۶ امتیازی شد و در رده پنجم جدول ۱۲ تیمی گروه نخست قرار گرفت.

نماینده هرمزگان در هفته آینده استراحت خواهد داشت و در ادامه رقابت‌ها در اصفهان میهمان سپاهان خواهد بود.

در سایر دیدارهای این گروه ماهان فسا یک بر صفر مس شهربابک را شکست داد، گل‌گهر سیرجان دو بر یک از سد مس رفسنجان گذشت، ستارگان آبی رامهرمز با یک گل الوند شیراز را مغلوب کرد و دو دیدار استقلال خوزستان با برق شیراز و سپاهان اصفهان با نفت امیدیه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

