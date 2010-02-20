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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

رقابت‌های فوتبال جام حذفی/

پیروزی شاگردان قلعه نویی برابر کاوه تهران/ سپاهان حریف صبای قم شد

پیروزی شاگردان قلعه نویی برابر کاوه تهران/ سپاهان حریف صبای قم شد

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی برابر کاوه تهران ضمن کسب جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، با روحیه بالاتر برای دیدار با الشابا راهی عربستان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار در اصفهان پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال سپاهان با نتیجه 3 بر صفر از سد کاوه تهران گذشت.

در این دیدار که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، ابراهیم توره(52)، حسین پاپی(58) و فرزاد حاتمی(1+90) برای سپاهان گل زدند تا این تیم جواز صعود به مرحله بعدی را کسب کند.

در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات تیم فوتبال سپاهان اصفهان در قم میهمان صبا خواهد بود، مسابقه ای که یادآورد دیدار جنجالی دو تیم در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر است.

همچنین شاگردان امیر قلعه نویی پس از شکست در شهرآورد اصفهان در روز چهارشنبه هفته گذشته، با پیروزی برابر کاوه تهران با روحیه مضاعف به عربستان می روند تا نخستین مسابقه خود در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا را برابر الشباب عربستان در ورزشگاه ملک فهد ریاض برگزار کنند.

برنامه ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
مرحله یک شانزدهم نهایی
پنجشنبه - 6/12/88
* داماش گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه سردار جنگل رشت

جمعه - 7/12/88
* ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

مرحله یک هشتم نهایی
جمعه - 7/12/88
* پتروشیمی تبریز - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی پتروشیمی تبریز
* مس رفسنجان - ابومسلم خراسان، ساعت 15، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان
* پرسپولیس تهران - آلومینوم هرمزگان، ساعت 17:20، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 8/12/88
* مس کرمان - ملوان بندر انزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

یکشنبه - 9/12/88
* استیل آذین - استقلال تهران، ساعت 17:20، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 1037721

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