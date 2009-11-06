شهرداری تبریز به تنهایی صدرنشین شد/ نخستین پیروزی سپاهان نوین و پیام

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز (جمعه) با برگزاری هفت دیدار از گروه "الف" پیگیری شد که طی آن تیم‌های صنعت نفت آبادان، تربیت یزد، شهرداری تبریز، سپاهان نوین اصفهان و پیام مشهد مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و 2 مسابقه نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در حساس ترین دیدار امروز دو تیم شهرداری تبریز و بندرعباس در حالی مقابل هم صف آرایی کردند که با امتیازی برابر (10 امتیاز) رتبه‌های اول و دوم جدول گروه "الف" را در اختیار داشتند. شاگردان اکبر میثاقیان در این بازی حساس توانستند با 2 گل میهمان بندرعباسی خود را بدرقه کنند و با 13 امتیاز به تنهایی بر صدر جدول تکیه بزنند.

صنعت نفت آبادان یکی دیگر از تیم‌های پیروز دیدارهای امروز بود که موفق شد با 2 گل علی بداوی (52) و نبی ساکی (89 - پنالتی) بر میهمان خود ایرانجوان بوشهر غلبه کرده و با 12 امتیاز به سکوی دوم جدول رده بندی گروه "الف" مسابقات لیگ دسته اول صعود کند.

امروز همچنین تیم‌های سپاهان نوین اصفهان و پیام مشهد نخستین پیروزی فصل خود را دشت کردند و به تربیت بر تیم‌های شاهین اهواز و داماش لرستان فائق آمدند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس رفسنجان یک - اتکا گرگان یک

گل‌ها: بهنام بیرانوند (25) برای مس رفسنجان و قاسم اکبری (16) برای اتکا

* صنعت نفت آبادان 2 - ایرانجوان بوشهر صفر

گل‌ها: علی بداوی (52) و نبی ساکی (89 - پنالتی)

* پیام مخابرات شیراز صفر - تربیت یزد یک

گل: ادموند آخومیانس (3)

* شهرداری تبریز 2 - شهرداری بندرعباس صفر

گل‌ها: رسول علیزاده (43) و سهراب انتظاری (49)

* سپاهان نوین اصفهان 3 - شاهین اهواز صفر

گل‌ها: محمدعلی حمزه‌ای (46)، محسن موسوی (77) و مصطفی شجاعی (84)

* کاوه تهران صفر - شموشک نوشهر صفر

* پیام مشهد یک - داماش لرستان صفر

گل: مهدی حسینی (6+90)

جدول رده بندی گروه "الف":

1- شهرداری تبریز 13 امتیاز

2- صنعت نفت آبادان 12 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 10 امتیاز

4- تربیت یزد 9 امتیاز

5- اتکا گرگان 8 امتیاز

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11- پیام مشهد 3 امتیاز

12- پیام مخابرات شیراز 2 امتیاز - تفاضل گل 3-

13- داماش لرستان 2 امتیاز - تفاضل گل 4-، 5 گل زده

14- شموشک نوشهر 2 امتیاز - تفاضل گل 4-، 2 گل زده