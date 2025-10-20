اعلام نتایج آرای مردمی اولین روز جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر آرای مردمی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران ۱۱ فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز اول جشنواره را به ترتیب حروف الفبا اعلام کرد.

اسامی فیلم‌ها به شرح زیر است:

«انار» مهرداد جلالی

«بیست و یک» فرزاد رنجبر نظری

«پسر» سامان حسین‌پور

«تایپیست» هادی نوری

«خداحافظ آشغال» بهرام و بهمن ارک

«دریچه» محمدابراهیم شهبازی

«سوگ سهراب» عماد درویشی

«کاپیتان تورس» حسن جمشیدی

«لونا» به کارگردانی مرتضی حکاکیان

«و زندگی برای همه» محسن اصدق‌پور

«های کپی» محمد رحمتی

چهل‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.