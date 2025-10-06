به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از سوی دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه تهران اسامی آثار داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی منتخب در بخش غیررقابتی «مقاومت» اعلام شد

اسامی فیلم‌های این بخش به شرح زیر هستند:

داستانی

۱ـ تاصبح/ الهام هادی‌نژاد/ تهران

۲ـ کمپوت/ حسین علیزاده/ تهران

۳ـ بیستمین نفر/ سیدابراهیم حسینی/ رشت

مستند

۱ـ راویان آتش/ محمدحسین مختاریه/ نیشابور

۲ـ تارادیس/ محسن محبی/ تهران

۳ـ گزارشگر/ گزارشگر شاهین/ تهران

تجربی

۱ـ رَد رِد/ غلامرضا حیدرپناه/ آباده

۲ـ سیم خاردار/ محمد داودی/ اهواز

پویانمایی

۱ـ ناجیه/ یوسف بخشایش/ تهران

۲ـ ژن فساد/ محمدصادق رحمانی‌پور/ تهران

۳ـ کودک و جنگ/ محمدمهدی فکریان آرانی/ کاشان

۴ـ عَلَم/ سید محمدحسین حسینی/ رشت

۵ـ چشم‌ها/ سیدمحمدحسین تقوی/ تهران

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.