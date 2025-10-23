نامزدهای جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام‌ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست نامزدهای بخش مسابقه ملی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
نامزدها به شرح زیر هستند:
فیلمهای کوتاه اقتباسی (مسابقه ویژه کتاب و سینما)
هیئت داوران: مرجان اشرفیزاده، محمدعلی سجادی و مجید کیانیان
نامزدها:
عباس شکوری برای فیلم «یادداشتهای زیرزمینی»
محسن جهانی برای فیلم «رادیون»
مِهرگان نعمتی برای فیلم «مو»
صمد قربانزاده برای فیلم «آغ باش»
محمد همتی برای فیلم «تاداسانا»
محمد رحمتی برای فیلم «های کپی»
فیلمهای کوتاه پویانمایی
هیئت داوران: مهین جواهریان، مرضیه برومند و امیر سحرخیز
نامزدها:
مجتبی تَرَکی برای فیلم «داستانی برای محسن»
میرعلی حسینی اصلی برای فیلم «بی ام و ۲۰۰۲»
فرنوش عابدی و نگاه فردیار برای فیلم «وزن مقدس»
سارا علیمرادی برای فیلم «مُرغسانان»
سمانه شجاعی برای فیلم «ممنونم دکتر فارسی»
فیلمهای کوتاه تجربی
هیئت داوران: الهام اسدی، احمد الستی و سیف الله صمدیان
نامزدها:
محبوبه کَلایی و علی فتوحی برای فیلم «ناگفته نَمانَد»
عباس شکوری برای فیلم «یادداشتهای زیرزمینی»
شیوا بافهم برای فیلم «کَفچِلیز»
محمد مستوفی برای فیلم «یاشام»
حسن وحدانی برای فیلم «گمشده در قلمرو رویاها»
فیلمهای کوتاه مستند
هیئت داوران: محمدرضا عباسیان، بهمن کیارستمی، سعید بشیری، پژمان مظاهریپور، هادی آفریده
نامزدها:
امیرمحمد مُریدیزاده و مرتضی نوابی برای فیلم «دریا مرا بس است»
امیر پذیرفته و حنیف قاسمعلیزاده برای فیلم «روبارو»
علیمحمد صادقی برای فیلم «مامان»
بارقه عربی و محمدباقر شاهین برای فیلم «پس از جنگ»
هادی ثابت شوکت آباد برای فیلم «دوتوک»
فیلمهای کوتاه داستانی
هیئت داوران: پریوش نظریه، مریم اسمیخانی، نوشین معراجی، حمید نعمت الله، مهدی جعفری، ابراهیم سعیدی و بایرام فضلی
چهره برگزیده بهترین دستآورد هنری
نامزدها:
ماهرخ رفیعزاده برای بازی در فیلم «خداحافظ آشغال»
حسین شهبازی برای بازی در فیلم «بیست و یک»
محدث یوسفی و بهروز ارک برای طراحی صحنه و کاراکتر موجود فیلم «خداحافظ آشغال»
فراز مدیری برای طراحی صحنه فیلم «ماقبل تاریخ»
صبا علیزاده برای موسیقی فیلم «تیتان»
بهنام عمران برای موسیقی فیلم «و زندگی برای همه»
محمد عبدی برای جلوههای ویژه بصری فیلم «رویای آمریکایی»
محمد دِهباشی برای جلوههای ویژه فیلم «میام دنبالت»
بهترین صدای فیلم
نامزدها:
ایمان بازیار صدابردار و رامین ابوالصدق صداگذار فیلم «تیتان»
محمود کاشانی صدابردار و رامین ابوالصدق صداگذار فیلم «خواب سوم»
حسین ابوالصدق برای صدای فیلم «سرود کلنل»
نعیم مِسچیان برای صدای فیلم «سنگهای نجواگر»
سهیل میرزاده صدابردار و سیاوش حیدری صداگذار فیلم «میام دنبالت»
حسن سلمانی صدابردار و امیرحسین قاسمی صداگذار «خداحافظ آشغال»
بهترین تدوین
نامزدها:
حسین جمشیدی گوهری برای فیلم «تایپیست»
محمد دِهباشی برای فیلم «میام دنبالت»
اسماعیل علیزاده برای فیلم «تَخَطی»
آریان عطارپور و رضا پُردل برایی فیلم «در چشمان یک عاشق»
پویان شعلهور برای فیلم «ماقبل تاریخ»
بهترین فیلمبرداری
نامزدها:
آرمین یوسفزاد برای فیلم «آواز نهنگ شکارچی»
پویان آقابابایی برای فیلم «تایپیست»
ادیب سبحانی برای فیلم «تیتان»
ایمان صالحی برای فیلم «ذره»
علی عظیمزاده طهرانی برای فیلم «سرود کلنل»
محمدرضا شعبانپور برای فیلم «و زندگی برای همه»
حمید مهرافروز برای فیلم «خداحافظ آشغال»
بهترین فیلمنامه
نامزدها:
بهرام و بهمن ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال»
مهرداد جلالی برای فیلم «انار»
جواد حَکَمی برای فیلم «متولد تهران»
محسن اصدقپور و مریم بختیاری برای فیلم «و زندگی برای همه»
عماد درویشی و روزبه رئوفی برای فیلم «سوگ سهراب»
مهدی گنجی برای فیلم «سرخرگ»
بهترین کارگردان فیلم داستانی
نامزدها:
مهرداد جلالی برای فیلم «انار»
محسن اصدقپور برای فیلم «و زندگی برای همه»
هادی رضایتی چَران برای فیلم «تیتان»
بهرام و بهمن ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال»
فردین انصاری برای فیلم «ذره»
سجاد مُشتاق برای فیلم «سرود کلنل»
بهترین فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران (این جایزه به تهیهکننده حقیقی اثر تعلق میگیرد.)
نامزدها:
مهدی بدرلو برای فیلم «خداحافظ آشغال»
هادی رضایتی چَران و میلاد هرندی برای فیلم «تیتان»
ملیحه جلالی برای فیلم «انار»
محسن اصدقپور برای فیلم «و زندگی برای همه»
بهنود بدیعی و فردین انصاری برای فیلم «ذره»
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ساعت ۱۸ عصر فردا جمعه ۲ آبان در استادیوم تنیس ایرانمال با معرفی برگزیدگان به پایان میرسد.
